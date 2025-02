Cuál fue el regalo de cumpleaños que le llevaron a Morena Rial a escondidas de la policía

El sábado pasado Morena Rial estuvo de cumpleaños, ya que celebró sus 26 años. Pero celebrar es una forma de decir. Sucede que la hija del conductor se encuentra tras las rejas, por lo que debió pasar allí este día tan especial. Sin embargo, pese a la tristeza por esta situación, se supo que recibió un regalo que una de sus mejores amigas pudo ocultar hasta hacérselo llegar.

Teniendo en cuenta que aún no tiene una condena firme en esta causa que la tiene acusada por robo en la modalidad escruche, Morena Rial aún no goza de derechos que sí suelen tener el resto de los presos. Sin embargo, en el día de su cumpleaños se realizó una excepción y pudo ver a su mejor amiga, quien se encargó de llevarle un obsequio emotivo.

Es que la hija del conductor es partidaria de celebrar a lo grande su cumpleaños. Tanto es así que se filtró que tenía preparada una gran fiesta para la llegada de sus 26. Sin embargo, la causa judicial la dejó tras las rejas y deberá postergar esta fiesta, quién sabe hasta cuando.

En medio de su tristeza por no pasarlo como le hubiese gustado, debido a los problemas legales que afronta, una de sus amigas decidió llevarle un particular regalo que escondió de la policía para que no se lo sacaran. Es por eso que se filtró qué es lo que recibió para este día tan especial.

“Su mejor amiga la fue a visitar y le llevó de regalo una fotito de su hijo Amadeo”, reveló Facundo Ventura en su cuenta de Instagram. Es que el hijo de Luis reconoció que aún está muy cercano a Morena Rial, por lo que tiene contacto con su entorno. En este sentido, lograron ingresar esta foto.

Es que estas son las primeras visitas que recibe Morena Rial, por lo que aún no tiene armadas sus pertenencias más preciadas. De este modo, el periodista mostró la foto y expuso detalles de lo que se vendrá en los próximos días. “Se vienen días claves”, advirtió sobre cómo avanzará la causa judicial en estos días.

Por lo pronto, el hecho de que le llevaran una foto de su hijo expuso que éste se encuentra bajo el cuidado de Jorge Rial, su abuelo, quien también recibe ayuda de Rocío, su otra hija.