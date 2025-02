Cuál es el problema de salud por el que fue operada Catherine Fulop: “Estoy re…”

Catherine Fulop preocupó a sus seguidores al compartir una serie de imágenes desde una clínica, donde se la vio acostada en una cama y con un vendaje en su mano derecha. La reconocida actriz venezolana generó incertidumbre entre sus fanáticos, quienes se preguntaron qué le había sucedido para necesitar atención médica.

A través de su cuenta de Instagram, la esposa de Ova Sabatini decidió despejar dudas y contar en primera persona el problema de salud que enfrentó. Con lujo de detalles, explicó la razón por la cual debió someterse a una intervención quirúrgica, dejando en claro que su evolución es positiva.

"Primero que todo, decirles que me encuentro muy bien. Gracias a todos los que se preocuparon por mí y me dejaron tantos mensajes amorosos. Gracias al sanatorio Las Lomas Nordelta y todo su personal, mis enfermeros y a mi doctor bello que es un crack. Gracias, gracias, gracias", escribió Catherine Fulop, llevando tranquilidad a sus seguidores.

Luego, para dar más precisiones, la conductora compartió un video en el que mostró su mano operada y aseguró que la recuperación avanza con éxito. "Mi gente bella, aquí estoy con mi manito... estoy re bien. Se me desinflamó un montón, la puedo mover, se me está despertando", relató con optimismo.

Pese a la cirugía reciente, la madre de Oriana Sabatini afirmó que pudo retomar varias de sus actividades cotidianas: "He hecho de todo, me hice mi jugo verde, hasta hice un risotto a mi familia. Lo único que no hice fue ejercicios", agregó con humor.

En cuanto a la razón de su operación, Catherine Fulop brindó una explicación médica detallada. "Para los que no sepan, me operé del túnel carpiano. Tengo double crush (síndrome de doble compresión). Tengo una cervicalgia que me quedó del 'Bailando por un Sueño', un pinzamiento de los nervios en la cervical y otro en el túnel carpiano", indicó.

Su recuperación, sin embargo, no ha estado exenta de desafíos. La actriz reveló que ha tenido que seguir estrictas indicaciones médicas y someterse a sesiones de rehabilitación para recuperar la movilidad total de su mano. A pesar de las molestias, se mostró optimista y agradecida con los profesionales que la asisten.

Finalmente, Catherine Fulop confesó que su problema le provocaba una gran incomodidad: "Se me dormía mucho la mano, y cada vez más". Con su carisma habitual, la actriz demostró que está en camino a una pronta recuperación y que cuenta con el apoyo de su familia y seguidores.