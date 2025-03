¿Acoso en Gran Hermano? Lo qué pasó entre Luciana y Bati que despertó el enojo del "Big"

En la emisión de este miércoles, en Gran Hermano se despertó una nueva polémica, luego que el "Big" le hiciera una fuerte advertencia a Luciana por estar acosando a Bati, uno de los participantes que ingresó al reality hace poco menos de un mes.

"Es natural que tras tantos días de convivencia se produzcan diversos vínculos entre ustedes. Aliento y celebro las relaciones de todo tipo. La galantería, el piropo y también los comentarios donde hay doble sentido, no tienen nada de objetables si ambas partes están de acuerdo, aceptando juntos el conocido juego de la seducción", comenzó diciendo la voz de Gran Hermano.

Sin embargo, luego continuó: “La cuestión cambia sustancialmente si una persona expresa su incomodidad. En las últimas horas, ocurrieron algunos episodios que me llenaron de preocupación. Me refiero al acercamiento que existe entre Bati y Luciana. También me refiero al notorio malestar de Bati ante conductas que considera inapropiadas o excesivas de Luciana".

LA DEFENSA DE LUCIANA:

"Me hubiera gustado que me llamen al confesionario para aclarar las cosas, todo empezó como un juego donde nos reíamos, él hoy me planteó una incomodidad y yo me alejé" #GranHermano pic.twitter.com/t9XU6YiUQn — EL LAUCHA (@ElLauchaOkey) March 13, 2025

Acto seguido, le anunció especialmente a Luciana que si bien en la casa estaban permitidos cualquier tipo de vínculo, la aceptación y el consentimiento eran fundamentales.

Con todo esto, muchos se preguntaron que había pasado entre Luciana y Bati, y eso se reveló con un video en el que el joven le cuenta varias situaciones a algunos de sus compañeros.

Puntualmente, hizo mención a un momento en el que estaba con Luciana en el patio y ella le hacía caricias en el rostro. “Me perdí en tus ojos. ¿Cómo me vas a mirar?”, le dijo la santacruceña, a lo que Bati, un tanto nervioso, lanzó: “Como te estoy mirando, con cara de alejate”.

Lejos de entender la indirecta, la concursante insistió: “Si estoy arriba, ¿cómo me mirás?”. “Ay, Luciana, basta”, sentenció el "hermanito", para luego comentar mirando a cámara: “Mamá, Luciana me molesta”.

Tras esto, el joven le manifestó a sus compañeros la incomodidad que le generaba la situación: “No sé cómo decirle basta. No es que me haga cringe. Ya me incomoda. En la posición de ella, me la puede retrucar y hacerme cag*** fuego. Victimizándose a lo Emma Vich en su momento. Usando palabras cancelables".

“Si es cizañera, lo puede llevar para allá. Si la corro, si la freno, lo puede llevar para cualquier lado de eso. Si tergiversa una conversación pelo**** como si alguien se robó un queso”, siguió Bati en su descargo.

Los dichos de Bati no se quedaron ahí y confesó otros episodios, como por ejemplo, cuando fue a la habitación para recostarse y vio que la foto que tiene junto a su novio detrás de la cama estaba dada vuelta.

“Es constante, yo estoy caminando y viene y me apoya. Yo lo llevo primero para el lado del chiste, no le puedo decir ‘cortala, hija de pu**’. Pero ya le dije... Se lo dije en la fiesta, que encima corría para que no me joda. Se lo dije acá en la cama, que se me vino a acostar en la cama y dio vuelta la foto de Juani y le dije que se ubicara. Después vuelvo a dormir acá y estaba de nuevo la foto de la vuelta. Como que ya me cansó”, cerró el "hermanito".