Un ex Gran Hermano explotó contra Del Moro por aprovecharse de un hermanito que tocó fondo

En los últimos días, los exparticipantes de las últimas tres temporadas de Gran Hermano comenzaron sus campañas para reingresar al reality a través de dos "Golden Ticket", y uno de los panelista de Bendita explotó contra Santiago Del Moro, luego que tildará de "malagradecidos" a todos los personajes que pasaron por la casa pero decidieron no aceptar volver a ingresar.

Se trata de Agustín “Frodo” Guardis, que fue parte de la edición 2022, y que se mostró en desacuerdo con lo ocurrido en su excompañero, Juan Reverdito, quien aprovechó su momento para pedir trabajo en el programa, por lo cual lo convirtieron en el chofer oficial del Cabify que transporta a los participantes de la casa al estudio.

“Lo que no me gusta es que aprovechen, Del Moro y los demás, para humillarlo y humillar a los demás que fueron ahí”, comenzó "Frodo"en el ciclo conducido por Beto Casella y luego siguió: "Un día antes se quejó de todos los que no fueron, habló y les dijo ‘qué mal que no vinieron’, obviamente haciéndose cargo de los dos campeones”.

“Hablaba de ellos y obviamente de los otros que no fueron. ‘¡Qué mal que no vinieron a acompañar a sus compañeros!’”, continuó el exhermanito en su descargo y añadió: "¡Mirá, flaco, si te va mal en el programa hacete cargo vos de tu programa”.

En ese momento, Edith Hermida, observó que “es el programa más visto”. Lo que hizo recargar la respuesta de Agustín: "¡No le va bien! ¡Nosotros hacíamos 30 puntos de rating de pico! ¡Furia hacía 25 puntos de rating!... Todos los chicos que fueron a la tribuna, fueron gratis. No le pagan por ir ahí. Fueron, como Juan, a buscar una oportunidad más, a tratar de resolver algo más”.

“Si querés que vayan, tenés que garpar”, instó a Del Moro el panelista y confió que su padre “casi lo ca… trompada al conductor”, aunque no aclaró detalles.

“Una cosa es que vos entras al programa, te hacés famoso y te abre las puertas. Fenómeno. Después algunos quedan y otros no. Ahora no nos rasguemos las vestiduras diciendo ‘Nosotros los ayudamos, los contuvimos siempre’. ¡Tres años después te acordás, cuando el tipo te vino a llorar a la puerta del canal, que no tiene nada para hacer!”, cerró Frodo.