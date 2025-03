“Me violenta”: Dalma Maradona confesó qué vio en el juicio por la muerte de su papá que la descolocó

Teniendo en cuenta que inició el juicio por la muerte de Maradona, se comenzaron a mostrar imágenes y revelar distintas situaciones que, hasta el momento, estaban guardadas en secreto. Es por eso que Dalma Maradona rompió el silencio y confesó qué es lo que verdaderamente la descolocó de estos primeros días

Sucede que Dalma Maradona pasó por LAM y dialogó sin restricciones junto a Ángel de Brito. Desde la confianza que ambos se tienen, el conductor se animó a ir a fondo con preguntas íntimas. Pero no sólo eso, sino que también, en tono de amistad, quiso prevenirla para lo que se vendrá.

“Vos sabés que vas a escuchar cosas espantosas, quizás detalles de la muerte de tu papá, de la vida de tu papá y de los últimos tiempos”, comenzó advirtiendo para tratar de descubrir hasta qué punto estaba interiorizada ella de lo que ocurrirá en este juicio que comenzó esta semana y podría durar entre 4 y 7 meses.

Ante esto, Dalma Maradona no sólo lo aceptó, sino que contó que ya comenzó a transitar por estas situaciones en las que revivirá el dolor por la pérdida de su papá: “Yo creo que eso es una cosa y otra cosa que me pasó y que me parece peor, es ver gente mintiendo descaradamente”.

Tras esta revelación, comenzó a apuntar contra quienes considera los verdaderos culpables de la muerte de su padre. Es que más allá de las fotos, consideró que lo peor son escuchar las mentiras de su boca: “Porque es algo que yo vi y que sé que sucedió, y ellos negándolo o diciendo que mi papá estaba en excelente estado de salud”.

En esta sintonía, su temperatura comenzaba a elevarse, ya que mientras describía esta situación se venía a su mente algunas de las mentiras que escuchó en estos primeros días. Es por eso que recalcó: “Y eso no es que lo digo yo, lo vieron todos que no estaba bien. Entonces, eso me violenta más”.

Tras este impulso que debe contener, Dalma Maradona aseguró que está lista para todo lo demás que se puede venir en este periodo: “Después, bueno, que hablen de la historia clínica, que puedan contar cómo vivía esos días y eso es parte del juicio y entiendo”.