Cuál fue el grave problema de salud que sufrió Wanda Nara tras su pelea con Icardi: “Fue operada”

La jornada del viernes tuvo un verdadero escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi en el Chateau Libertador. Si bien se creía que las secuelas serían sólo judiciales, se reveló que el cuerpo la pasó factura a la conductora y que debió ser operada de urgencia, por lo que se reveló qué problema de salud padeció.

Entre la pelea con Mauro Icardi, la nueva denuncia por violencia y los nervios que pasó durante la noche del viernes, el cuerpo comenzó a pasarle factura a Wanda Nara. Se debe a que todo este conjunto de situaciones le despertaron un problema de salud por el que debió ser intervenida quirúrgicamente.

Sucede que, durante la noche del viernes, el futbolista no quiso saber nada con llevarse a las mascotas de las nenas, por lo que esto provocó un escándalo que se elevó a tal punto que terminaron con la llegada de la policía e incluso el SAME.

Pero eso no fue todo, es que con el correr de las horas se fueron conociendo más detalles que agradaban aún más lo ocurrido en el Chateau Libertador. Es que se filtró cuál era el estado de salud de Wanda Nara al momento de la pelea.

Se debe a que Ángel de Brito se animó a exponer qué fue lo que le sucedió a la conductora que tanto preocupó a su entorno en medio de la pelea: "Wanda está recién operada. No se sabe de qué puntualmente. La gente cercana a ella me dice que tiene que ver con un coletazo de la leucemia, como un edema que se le hizo”.

Ante esta situación, se destacó que a Wanda Nara no le gusta hablar de su enfermedad y expuso que maneja un fuerte hermetismo en este tema. “Es raro porque nosotros vimos todos los videos, los que no publicamos inclusive, donde tiene vendados los brazos, los codos… No sé, acá hay otra cosa que todavía no conocemos", comentó sobre la gravedad de su estado de salud,

Asimismo, el abogado de la conductora, Nicolás Payarola, aseguró que es cierto que se enceuntra atravesando por problemas de salud: "Tenía un tema de salud que tenía que ver con el tratamiento que venía haciendo (por la leucemia). Se tuvo que hacer los prequirúrgicos con urgencia, minutos antes de que la operen, porque no fue algo programado ni con tiempo".