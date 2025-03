Wanda Nara expuso cómo está de salud luego de la pelea con Mauro Icardi: “Estoy en cama, es terrible”

Wanda Nara atraviesa un difícil momento tanto en lo legal como en lo personal. Este viernes, la conductora finalmente accedió a entregar a sus dos hijas a Mauro Icardi, en el marco del conflicto judicial que mantienen. Sin embargo, más allá del fallo, la empresaria se sinceró sobre su estado de ánimo y físico con sus seguidores a través de su canal de WhatsApp, revelando que se encuentra con una fuerte afección de garganta.

“Les hablo medio mal porque estoy con unas anginas terribles, estoy en cama. Son las 2.15. Un dolor terrible, ya tomé pastillas y no quiero volver a tomar. Me muero de dolor. Pero, ¿hay algo?. Porque cada persona con la que hablo tiene dolor de garganta”, confesó la cantante, evidenciando el malestar que la aqueja. A pesar de su estado, Wanda Nara destacó que no puede descuidar sus obligaciones: “Yo no puedo parar de trabajar ni cuando me siento mal. Hoy trabajé con la compu, quiero mostrarles todo lo que hago. No me dejan. Yo soy bastante ansiosa con eso, necesito compartirlas”.

La situación de salud no solo la afecta a ella, sino también a sus hijos, quienes han presentado los mismos síntomas. Wanda Nara compartió cómo manejó la situación junto a su expareja Maxi López cuando recibieron un llamado del colegio por uno de sus hijos: “Nos llamaron del cole, a Maxi y a mí, para decirnos que uno de los chicos también estaba con mucho dolor de garganta en el viaje a Tandil. A ver qué le podíamos mandar. Le mandamos una receta médica”. Luego, tuvo que ir a buscar a su hija menor, quien también se sentía mal. “Yo estaba igual de mal, las mamás somos así, sacamos fuerzas de donde no tenemos. Té y limón siempre funcionan, pero creo que yo estoy para antibiótico”, expresó.

En medio de este cuadro de salud, Wanda Nara debió enfrentar una nueva decisión de la Justicia argentina en el conflicto por la custodia de sus hijas con Mauro Icardi. El jueves, el tribunal ordenó la revinculación inmediata entre el futbolista y sus hijas, permitiéndole retirarlas del colegio y permanecer con ellas por 15 días consecutivos. Si bien en un primer momento se desconocía si la conductora cumpliría con la resolución, finalmente aceptó el fallo.

Tras la medida judicial, Wanda Nara se expresó en redes sociales con un mensaje en el que dejó en claro su conformidad con las condiciones impuestas por la Justicia. “Gracias a la Justicia argentina y a mis abogados, hoy tengo las garantías que pidieron mis hijas y yo, como madre, acompañé”, publicó en una historia de Instagram. También resaltó que sus hijas fueron escuchadas y que podrán reencontrarse con su padre “sin presencias nocivas”, en alusión a la actriz Eugenia “China” Suárez.

Según trascendió, la decisión de excluir a la China Suárez de este proceso surgió a raíz de un informe del Ministerio Público Tutelar. De acuerdo con el periodista Martín Candalaft, las pericias psicológicas realizadas a las menores y a sus padres concluyeron que el reencuentro debía realizarse en un entorno neutral y con supervisión de una trabajadora social. Por ello, la actriz no podrá estar presente en esta primera etapa de la revinculación.

El incumplimiento de esta orden por parte de Nara podría haber derivado en sanciones severas. Previamente, la conductora de “Bake Off Famosos” se había negado a entregar a sus hijas, lo que le valió una multa económica de 80 millones de pesos, destinados al Hospital Garrahan en caso de desobediencia. Además, según la periodista Angie Balbiani en el programa “Puro Show”, la Justicia había evaluado una penalización aún más dura: la prohibición del uso de redes sociales por tres meses.

Con la decisión tomada y el conflicto en proceso de resolución, queda por ver cómo avanzará la relación entre las partes y de qué manera afectará esta determinación en la vida de las menores.