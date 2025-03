Murió Antonio Gasalla a los 84 años tras luchar contra una enfermedad neurodegenerativa

El mundo del espectáculo se encuentra de luto ante el fallecimiento de uno de los emblemas más destacados del país: Antonio Gasalla. Es que el actor de 84 años atravesaba una enfermedad neurodegenerativa que ya no le permitía vivir con normalidad.

La triste noticia salió a la luz de la mano de Carlos Rottemberg, quien en las redes sociales del Multiteatro expuso el dolor por la muerte de Antonio Gasalla: "La noticia del fallecimiento de Antonio Gasalla cierra una página del humor en nuestro país. Nuestras condolencias a su hermano Carlos y familia".

Si bien en los últimos días el actor había tenido una mejora, lo cierto es que sus problemas de salud le dificultaban cada vez más vivir con normalidad. Es que si bien en los últimos días había sido dado de alta tras ser internado de urgencia en el Sanatorio Otamendi, producto de cuadro de deshidratación severa y una baja en los niveles de glóbulos rojos, su cuerpo no resistió.

Sucede que desde hace tiempo que Antonio Gasalla venía luchando contra una enfermedad neurodegenerativa, de la cual había hablado su hermano hace tiempo: “Quiero ser claro: tiene demencia senil. Es una enfermedad que va a seguir avanzando. Antonio no tiene conocimiento ninguno, no habla”.

Asimismo, Marcelo Polino también había mencionado que los días del actor ya no eran para nada positivos: “Antonio está bastante complicado. No camina, no nos reconoce desde hace más de un año. Ya casi no habla, se alimenta por un botón gástrico. Es un panorama muy triste”.

Más allá del dolor por su muerte, Antonio Gasalla quedará grabado en la memoria de los argentinos por los distintos papeles que supo interpretar, con los que logró sacar miles de sonrisas. Entre los más destacados, sin duda, se encuentra Mamá Cora, un emblema de su carrera que llevó a Esperando la Carroza al éxito desde su estreno.

Asimismo, también será recordado por su papel en La Empleada Pública, Soledad Solari, una diva en decadencia, La Abuela, que brilló junto a Susana Giménez enloqueciendo a los invitados y tantos otros papeles con frases incluídas que se han instalado en el público.

Por lo pronto, ahora llegará el momento de las despedidas, por lo que el mundo del espectáculo comenzará a recordar a Antonio Gasalla con una sonrisa para desearle que descanse en paz. Más allá de su partida física, nadie borrará de la memoria sus frases, su profesionalismo y relevancia, la cual lo llevó a ser siempre un número uno en todo lo que hizo.