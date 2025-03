Luego de su internación por problemas de salud mental, Jorge Martínez se casará con una empresaria

El ex galán de la televisión argentina Jorge Martínez se convirtió en noticia en las últimas horas, por un sorpresivo rumor, el cual asegura que el intérprete que fue internado en una clínica de salud mental en enero pasado, se casará con una expareja, una empresaria mexicana.

Puntualmente, el actor fue internado a raíz de un intento de suicidio en la Casa del Teatro, lugar en el que estaba viviendo.

"Jorge Martínez tuvo una carrera exitosísima, pero tuvo la mala racha de terminar alojado en la Casa del Teatro y todos sabemos después que ante una situación psiquiátrica tuvo que ser internado en una clínica", expresó Daniel Ambrosino en A la tarde (América TV), para luego dar a conocer la bomba, de la aparición de un viejo amor en la vida del galán.

"En ese momento, Daphne, que es la empresaria mexicana que se enteró de esa situación, viajó directamente a la Argentina, estuvo visitando en la clínica, y cuando le dieron el alta se lo llevó a vivir con ella", agregó el chimentero.

Acto seguido, el periodista comentó que tendrían planes de casarse y la fecha elegida sería después de la segunda quincena de abril. "Después de 35 años, esta telenovela toma forma porque esta semana fueron al registro civil de la calle Uruguay para pedir fecha de casamiento. Sería en abril, estarían disponibles fechas después del 15".

La internación de Martínez puso en alerta a muchos famosos que compartieron elencos con él, y con muchos de ellos, el intérprete no tuvo problemas en hablar y confirmar su mal momento.

Tal ejemplo es el de Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, quienes presentaron en El Run Run del Espectáculo un audio que les envió el propio actor, desde la clínica. "Hola, sigo internado, pero no pueden hacer nada. Es un tema muy particular, no puedo contar esto por teléfono. Les deseo un 2025 extraordinario, como se merecen. Que vuelvan al programa que me encanta ver los sábados y domingo y bueno, lo mejor para ustedes, un beso grande".

"Y bueno, todo junto, se juntó todo Lío, ya hablaremos personalmente de todo", concluyó, sin dar mayores detalles sobre su difícil situación.

Por su parte, la actriz Linda Peretz había declarado que Jorge Martínez estaba atravesando un momento complicado de salud desde hacía tiempo. “Tiene un cuadro de depresión muy grande. Él ingresó a la casa ya muy deprimido”, comentó.