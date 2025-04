Qué excusa puso Elba Marcovecchio cuando se enteró cuál es su peor secreto que contará Wanda Nara

Wanda Nara amenazó a Elba Marcovecchio y se mostró dispuesta a contar uno de sus secretos más profundos. Si bien no quiso dar detalles de lo que tenía para contar, Yanina Latorre supo del chisme, por lo que al recibir a la esposa de Jorge Lanata en su programa se animó a contarle qué es lo que prepara la conductora a modo de venganza.

Sucede que Wanda Nara lanzó un tuit en los últimos días en tono amenazante y prometiendo ir a fondo contra la abogada de Mauro Icardi y viuda de Jorge Lanata: "Y en estos días les cuento la historia de una abogada… Por respeto a su ex que ya no está estoy pensando si contarlo o no… Pensé que lo peor que tenía era ser chorra de un marido internado grave”.

“Pero hay algo peor que quizás las hijas y ex que donó un órgano deberían saber… Creo que nadie le va a dar más un minuto de fama ni de aire cuando sepan lo que hizo esta mujer", lanzó haciendo alusión a Elba Marcovecchio y lista para declararle la guerra.

Si bien no quiso adelantar nada, Yanina Latorre se enteró de todo, por lo que la sentó en su programa, le contó cómo venía la mano y le dio la posibilidad de responderle: “A Wanda la habría llamado alguien de la familia de Lanata, que se vé que no te quiere, y le habría contado que vos le cortaste la prepaga a su ex mujer y que la necesita por cuestiones de salud”.

Al escuchar de forma anticipada lo que Wanda Nara preparaba en su contra, Elba Marcovecchio comenzó a responder: “Vamos por partes. Que lo cuente. De todas maneras, nosotros vivimos muchas cosas el año pasado, y estamos logrando una paz familiar que me cuesta creer que alguien haga eso. Pienso más que Wanda lo está inventando a que alguien de la familia la haya llamado, no estamos en esa”.

Y se excusó ante la posibilidad de que este rumor sea real: “Yo no soy titular de la obra social, no tengo chances de hacerlo. Eso es un tema que no es mío, yo no tengo ninguna relación en ese sentido con Sara. No tengo chances, no estaba a cargo de eso y no me quiero meter en un tema que no sé si se habló con Wanda”.

“A mi lo que me extraña es que la primera cuestión, lo tendrían que saber las chicas, ¿qué secreto hay o mayor dolor podría generar una cuestión como esta que es económica? En todo caso seríamos las herederas las que tendríamos que pagarlo y no es cuestión mía, es la propia hija”, mencionó para desactivar la bomba que planeaba explotar la ex de Icardi.