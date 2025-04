“Enemigas”: Carmen Barbieri confesó por qué está peleada a muerte con Graciela Alfano

La guerra que viene desde hace años se reavivó durante el verano, cuando Carmen Barbieri se calentó por la actitud de Graciela Alfano en un móvil y tuvieron un cruce al aire. Lejos de dejar todo en el olvido, en los últimos meses sólo se encargaron de echarle más leña al fuego, por lo que se estrenó un nuevo capítulo de esta pelea que tiene a las dos figuras del espectáculo como protagonistas.

Desde Desayuno Americano, aprovecharon la presencia de Graciela Alfano en un evento que se llevó a cabo en el Teatro Colón para consultarle sobre su situación actual. Sin mencionarle a Carmen Barbieri, le preguntaron por las propuestas laborales que recibió en el último tiempo.

“No, estoy acá, voy siempre para adelante, momentismo presente”, comentó haciendo alusión a que sólo pensaba hablar sobre el evento. Pero insistieron, por lo que le preguntaron por la posibilidad de hacer un programa en Canal 9: “Si, pero yo no veía ese formato de programa, me parecía… y dije ‘no sé si tengo ganas de entrar en estos temas, de meterme’”.

“Ustedes saben que yo vengo de situaciones muy difíciles y tengo ganas de hacer algo más arriba, que tenga que ver con mi imagen, porque yo soy divertida y hay cosas de las que uno no se puede reír”, indicó sobre el motivo por el cual rechazó la propuesta.

Tras esta decisión, se supo que desde el can al fueron a buscar a Carmen para ocupar ese puesto, por lo que ahí sí le preguntaron a Grace sobre ella. Lejos de esquivar, fue a fondo y la expuso: “Carmen siempre agarra lo que yo dejo, como Matías Alé”.

“Estoy titulando porque yo sé que a ella le encanta ese tema, ella vuelve a aquellos momentos de la revista y que yo dejaba la revista y lo dejaba a Alé y ella lo agarraba. Le encanta y te va a hablar de eso hasta el juicio final”, expresó entre risas.

Teniendo en cuenta que Carmen Barbieri estuvo en el mismo evento, le hablaron sobre estas declaraciones. Lejos de ponerle dramatismo se prendió al juego: “Me encanta porque tiene humorada, está todo el tiempo con humor y está pensando siempre lo que va a decir”.

Esto la llevó a revelar por qué no existe posibilidad de hacer las paces y amigarse: “Ser amigas no es divertido, enemigas es divertido”. Y cerró Graciela Alfano aclarando que ambas saben jugar con los medios para divertirse: “Nosotras sabemos muy bien, nos respetamos, sabemos hasta dónde vamos porque cualquier figurita no me dice lo que me dice Carmen, la aplasto, en cambio nosotras tenemos una altura que podemos jugar este juego”.