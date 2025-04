Martina de Gran Hermano confesó cómo le cayó que su familia le oculte la muerte de su abuela

La reciente eliminación de Martina de Gran Hermano no solo alteró la dinámica dentro de la casa más famosa del país, sino que también significó un duro golpe en el plano personal para la participante. Apenas puso un pie afuera del reality, se enteró de una noticia devastadora: su abuela había fallecido mientras ella seguía en competencia.

El fallecimiento ocurrió hace casi dos meses, pero su familia optó por no informarle nada mientras permanecía en juego. La decisión fue tomada con la intención de protegerla emocionalmente y evitar que renunciara al programa, lo que desató múltiples opiniones en redes sociales. Muchos usuarios debatieron si fue correcto o no mantenerla al margen de una noticia tan delicada.

La verdad salió a la luz este lunes, cuando Martina pidió comunicarse con su abuela y su entorno se vio obligado a contarle lo ocurrido. El impacto fue inmediato: la noticia la descolocó por completo y hasta se puso en duda su presencia en El Debate, el programa donde los eliminados analizan su paso por la casa.

Finalmente, Martina se presentó en el piso de Telefe y habló con Santiago del Moro y los panelistas. Con voz quebrada, compartió sus sentimientos: “Fue un shock cuando me lo contaron, pero entiendo la decisión de mi familia. Sé que lo hicieron para cuidarme, aunque me dolió mucho”.

La joven también confesó que aún no termina de procesar la noticia. “Todavía estoy en shock y siento que no terminé de caer. Es como si mi cabeza todavía no terminara de aceptar lo que pasó”, declaró mientras el público la acompañaba con respeto y atención.

Según contó Martina en la charla con los analistas, tenía un vínculo muy fuerte con su abuela, a quien consideraba como una segunda madre. "Era todo para mí, siempre me apoyó en cada paso que daba, incluso en la decisión de entrar a la casa", expresó con lágrimas en los ojos.

Mientras tanto, dentro de la casa, la tensión va en aumento. La salida de Martina generó un fuerte sacudón, especialmente para Santiago, quien había definido la placa como líder de la semana. El ambiente se volvió hostil y las discusiones se multiplicaron.

Una charla entre Tato, Lucía y Katia se viralizó por los fuertes comentarios que Lourdes habría lanzado contra el joven. Las redes estallaron y Gastón Trezeguet, desde su cuenta de X, no dudó en opinar: “El bullying que sufrió Tato al principio y lo convirtió en favorito del público, ahora se repite, pero potenciado. Esto solo lo fortalece”. El juego sigue, y con cada semana, el drama crece.