Las fotos del mega casamiento de Chula de Gran Hermano y su marido Huguito: “Me enamoré perdidamente”

Si bien su paso por la casa de Gran Hermano fue corto, alcanzó para que Chula quede grabada en la memoria de la gente, sobre todo cuando hablaba sobre Huguito, su pareja. Ahora, luego de tanto planearlo, la pareja pasó por el altar para unirse en matrimonio, por lo que compartió las mejores fotos de este evento.

“¡Hoy me casé con el amor de mi vida! ¡Y más feliz no puedo estar! Te amo", escribió Chula de Gran Hermano al mostrar que había pasado por el registro civil. Y aprovechó para expresar su amor: “Quiero decirte que, indudablemente, sos el amor de mi vida. No hay una chance de errar ahí. Cada célula de mi cuerpo está enamorada de vos”.

En medio de la emoción vaticinó que se vendría la fiesta: “Bueno, mañana hacemos una fiesta y escribí mucho. Pero quiero decirte que sos el amor de mi vida y que desde que te conocí, vos me salvaste la vida. Me demostraste que existe el amor, existe el respeto y demostraste lo que es el amor en las buenas y en las malas. Me enamoré perdidamente de vos desde el segundo día en el que te conocí”.

Fue así como el sábado a la noche celebraron junto a sus más cercanos con una fiesta repleta de lujos y con todo lo que ella siempre soñó. A Chula se la pudo ver con un vestido de encaje delicado en la parte superior y bien entallado, aunque cómodo para ella. Por su parte, Hugo se inclinó por un traje azul marino con camisa blanca y moño negro.

Ante esto, la ex Gran Hermano aseguró que planea compartir varias fotos de este momento tan especial de su vida: “El sábado fue nuestra fiesta de casamiento con Hugo. De a poco les voy a ir mostrando los momentos más importantes”.

Para poder brindarles un verdadero show a sus invitados, Chula contrató humoristas y bailarines para poder darle lugar a las risas que tanto la caracterizan a ella en este momento tan especial en su vida. Fue así como se unió en matrimonio cumpliendo uno de los objetivos que confesó tener en la vida desde que ingresó a la casa más famosa.