Se filtraron las polémicas imágenes de Rodrigo de Paul fumando en una fiesta en Madrid

Rodrigo De Paul vuelve a ser el centro de atención, y esta vez no por su desempeño en la cancha, sino por unas imágenes que generaron revuelo en redes sociales. El mediocampista de la Selección Argentina fue visto disfrutando de una noche de fiesta en Madrid, acompañado por Nahuel Molina, Julián Álvarez y Ángel Correa. Sin embargo, lo que llamó la atención no fue su presencia en el evento, sino un detalle que no pasó desapercibido para los internautas.

En un video que rápidamente se volvió viral, se puede ver al futbolista en plena celebración con sus compañeros. La música sonaba fuerte y el ambiente era de pura diversión, pero una imagen captada por un asistente a la fiesta encendió la polémica: Rodrigo De Paul fue grabado mientras fumaba un cigarrillo electrónico, lo que desató una ola de comentarios en redes sociales.

El clip, que se difundió ampliamente en plataformas como X (antes Twitter) e Instagram, muestra al jugador de Atlético de Madrid en medio de un pogo, disfrutando al ritmo de “Tres estrellas en el conjunto”, la canción de Duki dedicada a la Scaloneta. Vestía una musculosa blanca y un pantalón azul marino con detalles dorados, además de su clásica gorra con visera hacia atrás, un look que muchos identificaron con su estilo relajado y urbano.

"Vapeo"



Porque filmaron a De Paul fumando en un festejo en Madrid. pic.twitter.com/c9zpTRdhfY — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 30, 2025

La controversia llegó cuando, tras la euforia del pogo, las cámaras lo captaron inhalando el vapor del dispositivo. Para muchos usuarios, este acto no pasó desapercibido y generó opiniones divididas. Mientras algunos lo defendieron argumentando que se trata de un hábito personal, otros lo criticaron por tratarse de un atleta de alto rendimiento, cuya imagen está vinculada a un estilo de vida saludable.

El futbolista, que alterna sus compromisos entre la Selección Argentina y el Atlético de Madrid, se encuentra bajo estrictos entrenamientos y rutinas físicas. En este contexto, algunos seguidores y expertos en deporte manifestaron su preocupación sobre el impacto que este hábito podría tener en su rendimiento, señalando que el consumo de nicotina no es compatible con la exigencia de su carrera.

Las imágenes generaron un debate en torno a la vida personal de los deportistas y hasta qué punto sus decisiones fuera del campo pueden afectar su imagen profesional. Por el momento, ni Rodrigo De Paul ni su entorno han hecho declaraciones al respecto, pero la controversia sigue creciendo en redes.

Este episodio se suma a otras situaciones que han puesto a Rodrigo De Paul en el centro de la escena mediática. Desde su relación con Tini Stoessel hasta rumores sobre conflictos en su entorno profesional, el futbolista sigue siendo una de las figuras más comentadas tanto dentro como fuera de la cancha. Mientras algunos lo critican, otros lo respaldan, pero lo cierto es que su nombre sigue dando de qué hablar.