Analía Franchín opinó sin piedad sobre Jésica Cirio y el escándalo con sus parejas: “Ella no tiene…”

Este fin de semana, Analía Franchín fue entrevistada en el ciclo “Implacables” y, fiel a su estilo frontal, no esquivó ninguna de las preguntas que le plantearon los periodistas del programa. Entre los temas abordados, no podía faltar uno de los más polémicos del momento: la situación judicial y mediática de Jésica Cirio, envuelta en un nuevo escándalo que la tiene como protagonista.

“Para ser sincera, no estoy siguiendo mucho el tema”, comenzó diciendo Analía Franchín. Sin embargo, rápidamente deslizó una frase que encendió la mecha: “Claramente, ella no tiene suerte con los maridos”. La declaración, que dejó helados a los presentes, hace referencia no solo al actual proceso que involucra a Jésica Cirio y a su ex Martín Insaurralde, sino también a la reciente detención de Elías Piccirillo, su última pareja.

Jésica Cirio fue durante años figura de Telefe, especialmente como conductora en “La Peña de Morfi”. Pero su presente está muy lejos de los escenarios y las cámaras: fue imputada en la causa por enriquecimiento ilícito que investiga el patrimonio de Insaurralde, en lo que la opinión pública ya bautizó como el “YateGate”.

El caso ha generado un fuerte revuelo mediático y social, no solo por el contenido de las acusaciones sino también por la exposición pública que Jésica Cirio ha tenido en los últimos años. Su figura, siempre asociada a lo glamoroso, quedó ahora en el ojo de la tormenta, y el cambio de percepción sobre ella se hizo notar en redes y en los medios.

En la misma entrevista, Analía Franchín también opinó sobre las internas del programa “A la Barbarossa”, donde últimamente se intensificaron los cruces entre Nancy Pazos y Mariana Brey. “¡Ahora son ellas!”, comentó divertida. “Yo estoy como Susana Giménez mirando a Monzón en el ring. ¡Me soltó!”, agregó entre risas, comparando el panel con un combate de boxeo.

Por otro lado, se refirió al juicio por la muerte de Diego Maradona. Aunque celebró que se realice un proceso oral y público, fue escéptica sobre sus resultados: “Está bueno que todo salga a la luz, pero no creo que nadie vaya preso. En la justicia argentina, todo es tan raro…”.

Analía Franchín también destacó que, más allá de los nombres propios, hay un patrón preocupante en la forma en que ciertos personajes públicos se relacionan con el poder y los privilegios. “Muchas veces, los que están cerca del poder creen que están por encima del bien y del mal”, reflexionó.

Analía Franchín no dudó en mostrar su escepticismo frente a la impunidad con la que se manejan ciertos casos, y a la vez dejó en claro que, para ella, Jésica Cirio está atrapada en una sucesión de vínculos que solo le traen problemas.

Con su estilo directo y sin filtros, Analía Franchín volvió a demostrar que no teme decir lo que piensa, aunque sus palabras incomoden. Y, esta vez, su mirada sobre Jésica Cirio volvió a sacudir el avispero.