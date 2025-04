La Joaqui compartió una polémica foto y la tildaron de promover TCA

En las últimas horas, La Joaqui se convirtió en el centro de atención de gran parte de los usuarios de las redes sociales, a raíz de una publicación que ella misma realizó. Es que la artista se mostró mientras era sometida a un tratamiento intravenoso.

“Hola mis amigas personales, les dejo un dato. Una vez al mes vengo a mi médica a ponerme vitaminas vía suero. Empecé por la anemia y porque nunca tengo el tiempo de comer como debería; así que trato de administrarme la mayoría de las vitaminas que necesito una vez al mes para sentirme mejor y tener la energía suficiente para rendir”, arrancó su comunicado La Joaqui, dejando entrever que se trata de una práctica que realiza habitualmente.

“Ni hablar lo hermosa que te deja la piel estar sano. Hay miles de métodos alternativos para nuestra salud que nos hacen sentir y ver mejor sin necesidad de invadirnos. Esto no es canje ni nada por el estilo, es una recomendación genuina de mi doctora”, agregó la cantante.

Dice que no come COMO DEBERÍA, o sea SANAMENTE. Cuando está muy ocupada, come comida rápida, como todo el mundo, eso NO ES COMER BIEN.



Jamás dijo que no come ni promovió un tca, ustedes quieren buscarle la vuelta a algo tan simple de entender solo para atacar. https://t.co/Yci3ARtTJ4 pic.twitter.com/SZaIwJOqV6 — LA JOAQUI INFO (@skillsjoaqui) April 8, 2025

Si bien La Joaqui explicó que esta rutina comenzó por cuestiones relacionadas con su alimentación y el diagnóstico de anemia que la aqueja, a muchos usuarios de X no les cayó en gracia y la criticaron por promover Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA).

"Discúlpenme pero eso es promover tca . Ósea no como ni mierda pero vengo a que me pasen vitaminas y me dejen linda la piel? Y vengan de a 1 los que la defienden a la Joaqui"; Parece q los fans de la Joaqui no tienen comprensión. Perfecto que ella lo haga, pero en Argentina ,2°país del mundo con más casos de TCA, decirle a lxs pibxs q si no comes hay un tratamiento que te pasa las vitaminas necesarias para vivir x vena, es peligroso y no es responsable" y "Me mata que hablan de la joaqui como si fuera encargada de una pyme , en serio se comen el cuento de que no tiene tiempo para comer ? es una cantante y de rkt chicas , no come porque tiene un tca del tamaño de una casa", fueron algunos de los comentarios que circularon en las redes.

A partir de esto, la cantante decidió eliminar la historia sin ningún tipo de explicación.