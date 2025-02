Otra vez la tercera en discordia: la China y la Joaqui dejaron de ser amigas por un joven artista

Ya sin filtración de chats y audios por parte de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, la novela turca del verano parece haber bajado un poco su efervescencia, pero dado el morbo que aún le sigue generando a miles de argentinos dispersos por el mundo, los chimenteros siguen arrojando leña al fuego, buscando que en algún momento los protagonista aviven la llama.

Es que nuevamente Yanina Latorre acusó a la China de "mirar a las parejas de sus amigas", ya que aseguró que le hizo algo así a la Joaqui, la cantante de RKT, lo cual las terminó distanciando.

“Es de un nivel de perversidad contarle a la mujer del tipo que te estuviste engrampando que te lo engrampaste y decirle que se lo decís para hacerle un favor...”, señaló Latorre en diálogo con Pepe Ochoa y Fede Bongiorno para El ejército de LAM, en Bondi.

La Joaqui junto a Ecko.

“Yo no digo que no te metas con un casado, porque te puede pasar, pero no hables así con la mujer”, agregó, en referencia al diálogo que mantuvieron la China y Wanda post affaire con Icardi, y que ella viralizó horas atrás, en un ataque de furia con la actriz e Icardi.

“Yo tengo moralidad. Si me meto con un casado, no voy a ser amiga de la mujer. Hay tantos tipos...”, se diferenció Yanina, y aludiendo a La Joaqui y a la China Suárez aseguró que “ellas eran amigas y Joaqui la detesta porque se le garch.. a Ecko”.

La China junto a Ecko.

“¿Se acuerdan que hace poco la novia actual de Ecko la hizo m...? Era porque se encamó con Ecko cuando estaba con la Joaqui que era amiga de ella”, agregó Yanina sobre Flor Maiello, y advirtió: “Me llegaron más actores con las mujeres que la odian porque también estuvo ahí”.

Puntualmente, Maiello había comentado en diciembre pasado en sus redes: "Siempre fui una persona que dice lo que piensa y la China Suárez me parece asquerosa. Como mujer es lo más bajo que existe. Ella la enfermó a Wanda y tuvo las mismas actitudes con muchas mujeres más".

¿Saldrá La Joaqui a contar su parte de la historia?