La comedia “Adán y Eva, un amor de aquellos”, protagonizada por Mario Pasik y Patricia Palmer, llegará al Alto Valle con una historia que combina humor, amor, recuerdos y viejos conflictos. La obra se presentará el 25 de julio en la Casa de la Cultura de General Roca y el 26 de julio en Casino Magic Neuquén.

La historia presenta a una pareja que estuvo más de 40 años casada, lleva cinco separada y hace tres que ni siquiera se dirige la palabra. Sin embargo, por una situación particular deben volver a encontrarse para ensayar el “Diario de Adán y Eva”, una situación que despertará recuerdos, emociones y viejos reproches.

La comedia propone una historia de amor, separación y reencuentro, con una platea que también se convierte en parte del juego.

En diálogo con el programa “Tardes de Primera” que se transmite por AM550, el actor Mario Pasik explicó que la comedia también propone una reflexión sobre el amor, el matrimonio y el paso del tiempo. La obra combina los textos de Mark Twain con una historia que puede generar identificación entre los espectadores y recordarles situaciones propias o familiares.

Uno de los aspectos más llamativos de la obra es la participación del público, que rápidamente comienza a tomar partido por los protagonistas. Durante la función, los espectadores hacen sus propias cábalas y hasta apuestas sobre si la pareja logrará reconciliarse o quién de los dos continúa más enamorado.

La comedia protagonizada por Mario Pasik y Patricia Palmer se presentará en General Roca y Neuquén.

Con dirección de Diego Ramos, “Adán y Eva, un amor de aquellos” propone una experiencia que va más allá del escenario, con risas, emoción y complicidad entre los actores y la platea. Pasik y Palmer llegan al Alto Valle para compartir una historia en la que cada espectador podrá sacar sus propias conclusiones y, por qué no hacer su propia apuesta sobre el destino de la pareja.

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