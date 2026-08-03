La cantante, profesora de música y maestra de canto Devra concretará uno de los proyectos más importantes de su carrera con la presentación de su primer disco solista Colección 20 años. Canciones del Mundo en Neuquén. El material resume un recorrido artístico construido durante dos décadas y propone un viaje musical que atraviesa el tango, el folklore argentino, la bossa nova, el jazz, el rock, la música francesa, italiana y árabe, entre otros estilos.

El lanzamiento estará acompañado por una gira regional que comenzará el 8 de agosto en Villa Regina, continuará por General Roca y Allen, y tendrá su cierre el 30 de agosto en Deriva Teatro, en la ciudad de Neuquén. En ese último espectáculo participarán músicos y artistas invitados que compartieron distintos proyectos con la cantante a lo largo de su trayectoria.

La gira recorrerá Villa Regina, General Roca, Allen y finalizará el 30 de agosto con un espectáculo especial en Neuquén.

El álbum, grabado, mezclado y masterizado en La Toma Records de Neuquén, incluye 20 canciones y también recupera cuatro registros de estudio realizados por Devra junto a diferentes formaciones musicales, como una manera de reflejar distintas etapas de su carrera. La producción general estuvo a cargo de Germán Gorosito y la producción musical de Marcos Archetti, con arreglos compartidos junto a Neo González.

En diálogo con el programa Entretiempo que se transmite por AM550, Devra explicó que el disco nació con la intención de reflejar el camino recorrido durante dos décadas sobre los escenarios. "Lo que yo he hecho es un recorrido por la música del mundo, justamente por eso se llama Colección 20 años. Canciones del Mundo", señaló la artista al presentar el proyecto.

El álbum reúne 20 canciones que recorren géneros como tango, folklore, jazz, bossa nova, rock y música de distintos países.

Más adelante, destacó que el álbum reúne la diversidad musical que marcó su carrera y que durante mucho tiempo soñó con concretar un trabajo de estas características. "Este disco refleja ese viaje, con un repertorio amplio y diverso", afirmó, al tiempo que recordó que priorizó durante años su vocación docente y su proyecto familiar por encima de otras oportunidades profesionales. "Las propuestas que tuve para La Voz Argentina o para trabajar en cruceros las fui rechazando porque prefería no perder mi ámbito de enseñanza", contó.

También anticipó que el concierto de cierre en Neuquén tendrá un significado especial. "Vamos a cerrar con invitados de lujo y hacer este recorrido que no abarca los 20 temas, pero sí una selección para tener un pantallazo de cada estilo y de cada idioma que están incluidos en el disco", expresó sobre el espectáculo del 30 de agosto en Deriva Teatro.

La artista estará acompañada por una banda integrada por reconocidos músicos de la región y contará con invitados especiales en el cierre de la gira.

Finalmente, Devra aseguró que este lanzamiento marca una nueva etapa en su carrera artística. "Me encuentra muy activa, con muchos deseos de ir a otros lugares y llevar este disco para allá", dijo, y agregó que hoy cuenta con la disponibilidad para impulsar un proyecto que durante años quedó postergado por sus compromisos familiares y educativos.

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