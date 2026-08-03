Neuquén volvió a convertirse en escenario de una de las celebraciones solidarias más emblemáticas de la Patagonia con la realización de la décima edición de La Torta Infantil Más Larga del Mundo. El evento, impulsado por la chef y organizadora de eventos Vanesa Díaz, alcanzó este año un objetivo histórico al completar una torta de 100 metros de extensión, una meta que simboliza una década de trabajo, compromiso y esfuerzo colectivo.

La actividad reunió a chefs, pasteleros, panaderos, estudiantes, voluntarios, empresas, instituciones y cientos de familias que colaboraron en el armado de la gran torta. Tras la medición oficial, las porciones fueron distribuidas entre los asistentes y posteriormente destinadas a merenderos y comedores de Neuquén y localidades cercanas, reforzando el espíritu solidario que caracteriza a esta iniciativa desde sus comienzos.

Cientos de familias participaron de la jornada solidaria realizada en el Parque Jaime de Nevares de la ciudad de Neuquén.

Con el paso de los años, la propuesta dejó de ser únicamente un desafío gastronómico para transformarse en un evento de referencia en la región. Cada edición incorpora nuevos participantes y organizaciones, consolidando un espacio donde la inclusión, el trabajo en equipo y la solidaridad son los principales protagonistas.

Como parte de la celebración aniversario, un jurado integrado por referentes del rubro distinguió las mejores elaboraciones con menciones especiales, reconociendo la creatividad y el compromiso de quienes participaron. Además, la jornada incluyó espectáculos en vivo, propuestas recreativas para niños, emprendedores y actividades para toda la familia en el marco del Mes de las Infancias.

Chefs, pasteleros, estudiantes y voluntarios trabajaron en conjunto para ensamblar la gran torta aniversario.

Creado por Vanesa Díaz, La Torta Infantil Más Larga del Mundo cuenta con registro oficial y fue declarado de interés en distintas oportunidades por organismos municipales y provinciales. A lo largo de diez ediciones, el proyecto logró consolidarse como una iniciativa que combina gastronomía y solidaridad para colaborar con merenderos y comedores, promoviendo además un espacio de encuentro para toda la comunidad.