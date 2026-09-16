Ale Kurz, cantante, guitarrista, compositor y escritor argentino, llegará este jueves 17 de septiembre a la ciudad de Neuquén para presentar su propuesta artística en Mood Live. La visita será una oportunidad para reencontrarse con canciones de distintas etapas de su trayectoria y con un repertorio construido a lo largo de más de dos décadas en la escena del rock nacional.

Kurz es reconocido principalmente por ser la voz y guitarrista de El Bordo, banda que fundó en 1998 y que se convirtió en una de las agrupaciones referentes del rock argentino. A lo largo de los años, junto al grupo construyó un repertorio que atravesó generaciones y escenarios de todo el país, además de participar como compositor y cantante en una extensa discografía.

Kurz fundó El Bordo en 1998 y construyó junto a la banda una extensa trayectoria.

Su recorrido artístico también se extendió hacia la literatura. En 2013 publicó su primer libro de poesías, “Oikúmene”, una obra que marcó la expansión de su universo creativo más allá de la música y sumó una nueva faceta a su carrera como artista.

En esta etapa, Kurz continúa explorando su identidad artística y recuperando canciones pertenecientes a diferentes momentos de su trayectoria. Esta búsqueda propone nuevas formas de acercarse a su propio repertorio y volver a encontrarse con composiciones que forman parte de su historia musical.

Mood Live será el escenario de la presentación de Ale Kurz en Neuquén.

La presentación en Neuquén será en Mood Live, ubicado en Mtro. González 40. Las puertas abrirán a las 19 y la organización informó que habrá venta de entradas en puerta desde las 21. Los tickets ya se encuentran disponibles a través de ProTickets y en la boletería del espacio.