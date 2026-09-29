El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona adelantó su nuevo sencillo "Amor Factura", una colaboración con Grupo Firme, cuyo vocalista es Eduin Caz. La canción se estrenará el próximo 1 de octubre en todas las plataformas digitales.

Mientras se espera el lanzamiento, los fanáticos ya pueden disfrutar del detrás de escena compartido por ambos artistas. En el clip se ve a Arjona junto a Caz relatando cómo fue la creación de la pieza.

Cómo nació la colaboración

La historia comenzó cuando Arjona vio un video en el que Eduin Caz interpretaba "Hongos", uno de sus éxitos. La versión del vocalista de Grupo Firme despertó de inmediato su interés.

"Lo escuché, salí a un balcón y empecé a componer", relató Arjona mientras cantaba las primeras estrofas del nuevo single. "Pensé 'Aquí hay una canción y la tengo que hacer con estos muchachos'. Entonces me dio por buscar a Eduin y pasó que aquí hay una emoción compartida".

Como recuerdo de esta colaboración, el guatemalteco les regaló una guitarra autografiada al grupo musical. El vocalista, con notable emoción, le agradeció: "Usted no sabe el sueño que está cumpliendo. Traje a mi esposa, ella es testigo de lo fanático que soy de usted y de su música. Mis tres hijos se hicieron con la música de Ricardo Arjona".

El mensaje de Arjona en redes sociales

El propio Arjona expresó su entusiasmo en redes sociales, donde compartió el audiovisual. "Con 30 canciones producidas entre Nashville, Londres, Estocolmo, México, Colombia y Guatemala. Cuando ya estaba todo listo, aparecieron esta belleza de muchachos que me llenaron la vida de alegría con esta canción", señaló.

"Grupo Firme, y al primer contacto con su líder, Eduin, supe lo que ya sospechaba. Eran claros, naturales y sin poses, justo como escasea en esta industria de sonrisas archivadas y comentarios adecuados. A pesar de las 30 canciones listas para salir, escogimos justo esta, como el primer sencillo de este viaje. AMOR FACTURA. Porque ALGUIEN LO TENÍA QUE DECIR", agregó.

Un sueño cumplido para Eduin Caz

La colaboración tiene un significado especial para Eduin Caz, quien ha reconocido públicamente su admiración por la música de Arjona. En el podcast Songbook, Caz confesó que se convirtió en fiel seguidor del guatemalteco y que disfruta sus noches acompañado de una copa de vino y las canciones del artista. Entre sus favoritos destaca "Hongos".

El vocalista relató que conoció a Arjona en un restaurante de Miami, donde le pidió una foto. Destacó la amabilidad del cantante y mencionó que le impresionó su altura. En ese mismo video surgió la idea de un dueto que él describió como un sueño. Semanas después, ese sueño se concretó con "Amor Factura".

La nueva etapa musical de Arjona

El lanzamiento de "Amor Factura" ocurre mientras Ricardo Arjona se encuentra en plena gira "Lo que el Seco no dijo". El sencillo marca el inicio de una nueva etapa musical para el cantautor, quien eligió esta colaboración por encima de las otras 30 canciones que ya tenía producidas.