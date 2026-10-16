El clásico musical “Los Miserables, la rebelión” volverá a presentarse en Neuquén con una puesta renovada que incluirá nuevas escenas, cambios en la escenografía y un elenco que combina artistas con experiencia y nuevas incorporaciones. La producción subirá al escenario del Centro Cultural Desafíos en cuatro funciones especiales, con una propuesta que busca volver a emocionar al público a través de la música, la actuación y una historia cargada de sentimientos.

Evelyn Jenkins, Martín Trujillo y Máximo Díaz, integrantes del elenco, brindaron detalles sobre el regreso de la obra en el programa Tardes de Primera que se transmite por CN 24/7 Canal de Noticias. Durante la entrevista, destacaron el trabajo de renovación del espectáculo y la incorporación de nuevos artistas, además del crecimiento de quienes ya habían participado en la versión anterior, presentada en 2023.

La puesta tendrá modificaciones en distintos aspectos, desde el vestuario y la escenografía hasta la incorporación de escenas que no estaban en la versión anterior. Jenkins explicó que el proceso también incluyó un taller de montaje para sumar personas que no formaban parte de la institución, con un trabajo enfocado en la construcción de personajes, la preparación vocal y el manejo escénico. El elenco reúne a más de 30 artistas y se acerca a las 40 personas en escena, entre intérpretes de distintas edades.

Evelyn Jenkins, Martín Trujillo y Máximo Díaz brindaron detalles del musical en el programa Tardes de Primera, por CN 24/7 Canal de Noticias.

Para Martín Trujillo, regresar a la obra significa reencontrarse con una historia conocida, pero con la posibilidad de aportar nuevas miradas. En esta etapa, además de su trabajo actoral, colaboró en tareas vinculadas con la dirección. Máximo Díaz, por su parte, pasó de integrar el ensamble a ocupar un rol protagónico, en un recorrido que comenzó con clases de guitarra y canto y que encontró en el teatro musical una nueva vocación.

La obra aborda temas como la injusticia, el engaño, el amor, la esperanza y la lucha por los ideales. Sus responsables destacaron la intensidad emocional de las escenas y la importancia de que cada intérprete logre construir personajes creíbles, con matices propios. La producción apuesta a una experiencia teatral de gran despliegue, con música, vestuario y escenografía, que invita tanto a quienes ya vieron el espectáculo como a quienes se acercarán por primera vez al musical.

Las funciones serán el 17 y 24 de octubre, y el 7 y 14 de noviembre, a las 20, en el Centro Cultural Desafíos, ubicado en Brentana 46, en Neuquén capital. Las entradas para las fechas de octubre se pueden adquirir a través de Canelatickets.com.ar, mientras que las correspondientes a noviembre estarán disponibles próximamente en la boletería del espacio. Desde la producción señalaron que quedan pocas localidades para el estreno del 17 de octubre.

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