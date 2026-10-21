El ambiente del espectáculo suele estar marcado por romances fugaces y rupturas resonantes. Pero hay excepciones que desafían el paso del tiempo. Boy Olmi y Carola Reyna conforman una pareja muy sólida de la escena nacional, con más de 34 años compartidos.

El actor visitó el estudio del streaming Nadie dice nada en Luzu TV. Allí abrió su corazón para contar cómo se reinventan cada día. Con un tono cálido, reflexivo y directo, desanduvo los caminos del enamoramiento, la curiosidad mutua y la complicidad hogareña que los mantiene unidos.

"Siempre es el mejor momento en la vida"

Durante la charla, los conductores le consultaron si el primer año de noviazgo es siempre el mejor momento de una relación. Lejos de idealizar únicamente los comienzos, Boy Olmi aportó una mirada distinta que aportó calma y profundidad al debate.

"Yo creo que siempre es el mejor momento en la vida", afirmó con total naturalidad. Para él, cada ciclo vital tiene su propio brillo y sentido. "Creo que un bebé de un año, un niño de cinco, un adolescente de 15 y una persona de 30, siempre están en el mejor momento, siempre".

La divertida anécdota de Boy Olmi con Carola Reyna que demuestra por qué siguen juntos.

"El enamoramiento es una distorsión de la realidad"

Al analizar qué pasa en el inicio de un vínculo, el actor reconoció que la fascinación tiene componentes muy particulares. "Para mí el estado de enamoramiento, ese que ocurre al principio y que si ocurre uno quiere que dure, es un estado de distorsión de la realidad", señaló.

Explicó que ese proceso cede lugar a algo más real. "Después de dos años ya conociste a los parientes, a los amigos, sus historias, ya viste la foto de cuando eran chicos. Terminó la novedad".

"Tiene que haber novedad siempre"

El verdadero desafío de las parejas longevas comienza cuando se apaga la euforia inicial. Para él, el secreto no radica en la magia espontánea, sino en la decisión consciente de mantener el interés activo hacia el otro.

"Tiene que haber novedad siempre", enfatizó con firmeza. En esa misma línea, reveló cómo vive su día a día junto a su compañera. "Yo con Carola, después de 30 y pico de años, me sigo sorprendiendo, la sigo sorprendiendo, me sorprende, me interesa, me despierta curiosidad. Si eso se acaba, empezás a tener algún problema".

La divertida escena hogareña

Para llevar la teoría a la práctica, el actor compartió una anécdota doméstica reciente que desató las risas de los conductores. La situación comenzó por un detalle cotidiano vinculado a un dispositivo electrónico.

"Me pasó anoche, que Carola me dice: '¿Dónde está el cargador del celular? Perdí el cargador'", relató. Lejos de enojarse, el actor decidió jugarle una broma cariñosa para sacarle una sonrisa antes de descansar.

Tras buscarlo por toda la casa, ideó una pequeña travesura inspirada en los recuerdos de su infancia. "Lo había encontrado, me lo había escondido adentro de la ropa, y de golpe se lo hago salir del pelo", contó entre risas. La reacción de Carola completó la escena perfecta de complicidad. "Me dice: 'Te lo vi, ya lo encontraste'. Y me dice: 'Ay, pero me encanta que me hagas esto'".

"Me fui a dormir feliz", concluyó el actor. De este modo, Boy Olmi y Carola Reyna demuestran que el amor verdadero no necesita grandes artificios. Sino el valor de las pequeñas risas cómplices, el juego diario y la hermosa certeza de seguir eligiéndose en silencio, paso a paso, a lo largo de los años.