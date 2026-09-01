Después de una contundente presentación con dos fechas agotadas en el Teatro Flores, Camionero puso en marcha una ambiciosa gira nacional para presentar su tercer álbum de estudio, “Pruebas de Contacto”. El dúo integrado por Joan Manuel Pardo, en guitarra, voz y composición, y Santiago Luis, en batería, voz y composición, recorrerá más de 39 ciudades, con nuevas fechas que se irán anunciando próximamente y que hará vibrar a todo Neuquén.

El dúo agotó dos fechas en el Teatro Flores y ahora inició una extensa gira por todo el país.

El nuevo trabajo discográfico profundiza la identidad sonora de Camionero a través de un sonido más crudo, expansivo y directo, consolidando el lugar que la banda viene construyendo dentro de la escena rockera actual. Los diez temas fueron registrados en los estudios Coco, Romaphonic y Velozet, nuevamente bajo la producción de Dylan Lerner, quien trabajó con artistas como Louta, Wos, Juanse y Santiago Motorizado. La masterización estuvo a cargo de Brian Lucey, reconocido por sus trabajos con Depeche Mode, The Black Keys, Arctic Monkeys y Liam Gallagher.

La gira comenzó con presentaciones por el norte argentino y Córdoba y continuó durante julio y agosto por distintas localidades de Buenos Aires y Santa Fe. Ahora, durante septiembre, el recorrido llevará a Camionero por Bahía Blanca, Neuquén, Bariloche, Tandil, Olavarría, Formosa, Corrientes, Posadas, San Luis, Mendoza y San Juan, entre otras ciudades. En Neuquén, la presentación será este viernes 4 de septiembre en Mood Live, en una nueva escala de un tour que busca llevar la propuesta del grupo de punta a punta del país.

“Pruebas de Contacto” es el tercer trabajo discográfico de Camionero y profundiza el sonido crudo y expansivo de la banda.

“Pruebas de Contacto” representa además una nueva etapa para una banda que sostiene su proyecto desde la autogestión, creciendo a partir de los shows, el vínculo con su público y una identidad artística propia. La propuesta trasciende la música y se extiende a su universo colectivo, integrado por “El Acoplado”, donde participan artistas, tatuadores y recicladoras textiles, y “Rueda de Auxilio”, su espacio solidario. Una identidad que convierte cada presentación de Camionero en mucho más que un recital y que ahora buscará hacerse sentir en Neuquén.