Soda Stereo continúa atravesando generaciones y su música volverá a sonar en Neuquén con una propuesta que busca mucho más que reproducir sus canciones. Sobredosis de Soda se presentará este jueves 3 de septiembre a las 21 en la sala Rainbow del Casino Magic, con un espectáculo que apuesta por la sorpresa, la renovación y la experiencia de escuchar en vivo parte del repertorio de una de las bandas más influyentes del rock argentino.

Mariano Albergoli, voz y líder del proyecto “Sobredosis de Soda”, brindó detalles de la presentación en el programa “Entretiempo”, que se transmite por AM550, y explicó que el concepto del espectáculo parte de una pregunta particular cómo sería Soda Stereo si tocara actualmente, siguiendo aquella búsqueda de vanguardia, tecnología y renovación que caracterizó a la banda liderada por Gustavo Cerati.

Sobredosis de Soda prepara una nueva presentación en Neuquén con un espectáculo que busca renovarse en cada encuentro con el público.

La propuesta se diferencia justamente por no repetir año tras año el mismo espectáculo. Albergoli explicó que el repertorio se construye a partir de los shows anteriores y se renueva con una importante cantidad de canciones, combinando los grandes hits de Soda Stereo con lados B y temas de Cerati como solista. La intención es que quienes ya vieron a Sobredosis de Soda vuelvan a encontrarse con una experiencia diferente, mientras que quienes asisten por primera vez también puedan disfrutar de canciones conocidas.

El líder del proyecto también destacó la importancia de mantener vivo el espíritu artístico de Cerati y no limitarse a copiar una determinada época o presentación de Soda Stereo. Según explicó, la banda busca apropiarse de las canciones desde una mirada propia y trasladarlas al presente, en sintonía con la constante evolución que caracterizó al músico. Para Albergoli, esa búsqueda de innovación es justamente una de las formas de ser fieles a la esencia de Soda.

El repertorio combina grandes éxitos, lados B y canciones de Gustavo Cerati como solista para construir un show diferente en cada presentación.

En ese sentido, Sobredosis de Soda apuesta especialmente a la experiencia de la música en vivo. Albergoli remarcó que el contacto con el público, la cercanía y la posibilidad de escuchar las canciones interpretadas sobre un escenario generan una experiencia que no puede ser reemplazada por una grabación. El proyecto lleva más de dos décadas de recorrido y encontró en las nuevas generaciones un público que también se acerca a la música de Soda Stereo.

El espectáculo tendrá formato de trío y estará integrado por Mariano Albergoli en voz, Ezequiel Pérez Casas en batería y Julio Dilician en bajo. La presentación será este jueves 3 de septiembre a las 21 en la sala Rainbow del Casino Magic de Neuquén, con entradas disponibles y una propuesta que promete recorrer distintas etapas del universo musical de Soda Stereo desde una mirada renovada.

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