Luego de agotar dos fechas en el Teatro Flores y presentar oficialmente su nuevo álbum Pruebas de Contacto, el dúo Camionero confirmó una extensa gira nacional que incluirá una parada en Neuquén durante septiembre. La banda recorrerá más de 39 ciudades de todo el país con un show renovado, cargado de energía, canciones nuevas y los clásicos que marcaron su camino dentro de la escena del rock alternativo argentino.

Joan Manuel Pardo y Santiago Luis lideran una de las propuestas más intensas de la escena alternativa.

Pruebas de Contacto, tercer disco de estudio del grupo, profundiza la identidad de Camionero con un sonido más crudo, potente y expansivo. El material fue grabado en Estudio Coco, Romaphonic y Velozet bajo la producción de Dylan Lerner, reconocido por trabajar junto a artistas como Wos, Louta y Santiago Motorizado y por ser el sobrino del cantautor, Alejandro Lerner. La masterización estuvo a cargo de Brian Lucey, quien trabajó con bandas internacionales como Arctic Monkeys, Depeche Mode y The Black Keys.

Durante sus recientes presentaciones en Buenos Aires, el dúo integrado por Joan Manuel Pardo y Santiago Luis desplegó toda la fuerza de su nuevo trabajo frente a un público que acompañó cada canción con intensidad y emoción. Ahora, el tour llevará esa experiencia a distintos puntos del país. En septiembre será el turno de Neuquén, donde el grupo llegará con una propuesta que combina potencia sonora, cercanía con el público y una puesta en escena que transforma cada recital en una verdadera celebración colectiva.

Camionero promete una noche de rock, energía y celebración colectiva en Neuquén.

Además de su música, Camionero construyó una identidad propia basada en la autogestión, el trabajo colaborativo y el vínculo con su comunidad artística. En cada show participan integrantes de “El Acoplado”, un colectivo conformado por artistas, tatuadores y recicladoras textiles, junto a “Rueda de Auxilio”, su espacio solidario y comunitario. Con una gira que promete recorrer el país “de punta a punta”, Camionero continúa consolidando su crecimiento dentro de la escena nacional y prepara una noche especial para el público neuquino. Próximamente se anunciarán las fechas exactas y las salas donde se realizarán los conciertos.