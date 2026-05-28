La actriz y humorista Jorgelina Aruzzi se presentará en Neuquén con su espectáculo “El ser querido”, una obra escrita e interpretada por ella misma que combina humor, emoción y reflexión. La función será el domingo 31 de mayo a las 20 horas en el Cine Teatro Español.

En diálogo con el programa “Tardes de Primera” que se transmite por CN 24/7 Canal de noticias, la artista adelantó detalles de este unipersonal que transcurre en la sala de espera de un hospital y pone el foco en quienes atraviesan el rol de cuidar a un familiar o ser querido internado. "¿Qué pasa con la persona que se queda a cuidar? ¿Qué pasa cuando el hospital pasa a ser tu hábitat?”, planteó Aruzzi al describir la propuesta, que definió como “una comedia trágica atravesada por la música”.

La artista definió a “El ser querido” como una “comedia trágica atravesada por la música”.

La actriz explicó que la obra aborda situaciones cotidianas con las que muchas personas pueden sentirse identificadas. “Quién no estuvo cuidando a alguien o conoce a alguien que está atravesando eso. También habla de la toxicidad de algunos vínculos”, señaló. “El ser querido” fue escrita hace dos años y representa para Aruzzi un nuevo desafío artístico, ya que se trata de un unipersonal en el que el vínculo con el público ocupa un lugar central. “El partener es el público y todos los días cambia”, expresó.

Además, destacó su expectativa por reencontrarse con el público neuquino, al que definió como “muy cariñoso, inteligente y que maneja mucho el humor”. La artista también contó que aprovechará la visita para reencontrarse con amigos y familiares que viven en la provincia. La presentación en Neuquén forma parte de una gira nacional que luego continuará por ciudades como Corrientes, Córdoba y Rosario. Con una propuesta que combina risas, emoción y reflexión, “El ser querido” promete ser una experiencia teatral cercana y conmovedora para el público de la región.

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