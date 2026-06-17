El Ciclo de Cine Vasco, una propuesta cultural impulsada por la agrupación Baskos de la Confluencia, cumple diez años de actividad ininterrumpida en la región y continúa consolidándose como un espacio de difusión de la cultura vasca a través del séptimo arte.
En diálogo con "La segunda mañana" que se transmite por AM550, Pedro Arana, coordinador del ciclo, destacó que la iniciativa nació casi de manera circunstancial y hoy se transformó en una actividad cultural estable que convoca tanto a descendientes de vascos como a personas interesadas en conocer nuevas tradiciones e identidades.
"Es una manera de generar un puente entre Euskadi y nuestra región, compartiendo una cultura distinta, su historia, sus costumbres y también su idioma", explicó. Las funciones se realizan el primer domingo de cada mes en Neuquén, a las 19, y el segundo martes de cada mes en Cipolletti, a las 20. La programación incluye largometrajes y cortometrajes de distintos géneros, desde producciones históricas y dramáticas hasta comedias, cine de terror y relatos vinculados a la mitología vasca.
Arana señaló que una de las características más valoradas por el público es la diversidad temática de las películas, que permiten acercarse a distintos aspectos de la vida y la identidad del pueblo vasco. Además, muchas de las producciones están habladas en euskera, la lengua vasca, considerada la más antigua de Europa.
El coordinador también destacó que el ciclo funciona como una puerta de entrada a otras actividades impulsadas por Vascos de la Confluencia, entre ellas caminatas, propuestas culturales y cursos vinculados al aprendizaje del euskera. Según explicó, el interés por la cultura vasca trasciende a quienes tienen ascendencia directa. "Cada vez se acercan más personas que no tienen raíces vascas, pero sienten curiosidad o afinidad por conocer esta cultura", sostuvo.
Además del ciclo de cine, la agrupación prepara actividades especiales vinculadas a la tradicional celebración de San Juan y al solsticio de invierno, cuyos detalles pueden consultarse a través de las redes sociales de Baskos de la Confluencia.