El Ciclo de Cine Vasco, una propuesta cultural impulsada por la agrupación Baskos de la Confluencia, cumple diez años de actividad ininterrumpida en la región y continúa consolidándose como un espacio de difusión de la cultura vasca a través del séptimo arte.

En diálogo con "La segunda mañana" que se transmite por AM550, Pedro Arana, coordinador del ciclo, destacó que la iniciativa nació casi de manera circunstancial y hoy se transformó en una actividad cultural estable que convoca tanto a descendientes de vascos como a personas interesadas en conocer nuevas tradiciones e identidades.

Las funciones incluyen películas históricas, dramas, comedias, terror y producciones sobre mitología vasca.

"Es una manera de generar un puente entre Euskadi y nuestra región, compartiendo una cultura distinta, su historia, sus costumbres y también su idioma", explicó. Las funciones se realizan el primer domingo de cada mes en Neuquén, a las 19, y el segundo martes de cada mes en Cipolletti, a las 20. La programación incluye largometrajes y cortometrajes de distintos géneros, desde producciones históricas y dramáticas hasta comedias, cine de terror y relatos vinculados a la mitología vasca.

Arana señaló que una de las características más valoradas por el público es la diversidad temática de las películas, que permiten acercarse a distintos aspectos de la vida y la identidad del pueblo vasco. Además, muchas de las producciones están habladas en euskera, la lengua vasca, considerada la más antigua de Europa.

Las proyecciones se realizan mensualmente en Neuquén y Cipolletti con entrada abierta al público.

El coordinador también destacó que el ciclo funciona como una puerta de entrada a otras actividades impulsadas por Vascos de la Confluencia, entre ellas caminatas, propuestas culturales y cursos vinculados al aprendizaje del euskera. Según explicó, el interés por la cultura vasca trasciende a quienes tienen ascendencia directa. "Cada vez se acercan más personas que no tienen raíces vascas, pero sienten curiosidad o afinidad por conocer esta cultura", sostuvo.

Además del ciclo de cine, la agrupación prepara actividades especiales vinculadas a la tradicional celebración de San Juan y al solsticio de invierno, cuyos detalles pueden consultarse a través de las redes sociales de Baskos de la Confluencia.

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