Sebastián Presta, uno de los humoristas que más reconocimiento ha ganado en el último tiempo, reveló que algunos años atrás sintió una "maldición" por parte de un popular destino turístico de Neuquén: San Martín de los Andes.

Es que, según explicó Presta en una entrevista, algunos años atrás, viajó a la localidad cordillerana en tres oportunidades, acompañado por las parejas que tenía en ese momento, y en cada uno de esos viajes, volvió separado.

"Es un lugar que me gusta mucho y daba para ir a San Martín de los Andes. Se apostaba todo", arrancó diciendo Sebastián en un reportaje, y luego aclaró: "Fui con Daniela, volví peleado; fui con Silvina, volví peleado. Fui con Lucrecia, volví peleado".

Respecto de esta última experiencia, Presta dio algunos detalles más de cómo se inició el conflicto con aquella chica: "Me acuerdo que con Lucrecia estaba de campamento y extrañaba a mi madre. Yo era un muchacho de 25 años con problemas, extrañaba a mi familia", reconoció.

A partir de estas experiencias, Sebastián confió que dudaba mucho de viajar a ese lugar, hasta hace dos años atrás, cuando su actual "compañera de vida", le propuso hacer una nueva visita.

La maldición de Sebastián Presta en San Martín de los Andes

"Fui hace dos años con Natalia, mi actual pareja y sus tres hijos, y fui cagado hasta las patas porque dije 'voy a cagar la relación'", relató Presta y luego aclaró que pese a todos sus miedos, el viaje "fue fantástico".

"Vinimos enteros, rompí el maleficio", argumentó el humorista sobre su cuarta visita a San Martín de los Andes "en plan de pareja", aunque reconoció que este resultado fue producto de su crecimiento: "Creo que fui creciendo y pude compartir".