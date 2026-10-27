A pocos días de la fecha que se venía manejando, comenzaron a circular detalles filtrados sobre la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat. La panelista Cora Debarbieri fue quien aportó los datos en el programa Infama, y las versiones periodísticas coinciden en varios puntos: una celebración íntima, con entre 150 y 200 invitados, muchas amigas cercanas a la cantante y un menú bien argentino.

Los invitados famosos que se mencionan

Según lo que trascendió, varias amigas muy cercanas a Lali participarían del festejo. Debarbieri mencionó a María del Cerro, Cande Beltramo, Sol Jaite, Morena Fernández Quinteros y Justina Bustos. En otras versiones de la misma información aparecen también Cande Vetrano y Tini, a quien la panelista identificó directamente como parte de la lista.

Según versiones periodísticas, Lali y Pedro celebrarían su casamiento con amigos cercanos y una propuesta gastronómica bien argentina.

Además, se habla de nombres como Claudia Villafañe, Vero Lozano y Celeste Cid, aunque no fueron presentados como invitadas confirmadas sino como presencias que se comentaban.

Los artistas que se ofrecieron para hacer shows

Otro de los detalles que llamó la atención es la posibilidad de que algunos artistas se sumen a la celebración con una presentación. Según contó Debarbieri, Luck Ra y La Joaqui le habrían propuesto a Lali participar con un show.

El menú: picada, asado y milanesas con puré

La propuesta gastronómica también generó curiosidad. Lejos de un menú gourmet o de alta cocina, la pareja habría optado por sabores clásicos de la cocina argentina.

De acuerdo con lo que se filtró, el catering contratado sería Eat, y ya habrían mantenido una reunión para cerrar la propuesta. La recepción incluiría picada y asado, y el plato principal serían milanesas con puré.

Una celebración íntima

Pese a la magnitud de los nombres involucrados, las versiones coinciden en que la boda será bastante íntima. La cifra que más se repite es la de entre 150 y 200 personas, en su mayoría familiares y amigos cercanos.

Pedro Rosemblat ya había salido al cruce de las versiones que imaginaban un megaevento: "Hay como una fantasía armada de que va a ser un mega evento en donde se va a cruzar la política y el espectáculo", había dicho, y aclaró que la lista sería mucho más reducida.

La fecha que se maneja

Si bien la información sobre la fecha tuvo idas y vueltas, la versión más difundida indica que la boda sería el viernes 30 de octubre de 2026. Otras versiones habían mencionado el 7 de noviembre, pero la coincidencia con la Marcha del Orgullo llevó a especular con un adelantamiento.

Hasta el momento, ni Lali ni Pedro confirmaron oficialmente los detalles filtrados.