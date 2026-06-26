El canal de streaming Blender quedó envuelto en un conflicto laboral luego de que el ciclo "Último Aviso" decidiera no salir al aire este jueves en respaldo a trabajadores cuyos contratos no fueron renovados, en medio de una disputa por las condiciones salariales.

De acuerdo con fuentes vinculadas al conflicto, el desacuerdo comenzó a raíz de la política de actualización de salarios. Mientras durante 2025 los incrementos se otorgaban de manera trimestral, este año la empresa propuso extender las revisiones a un esquema semestral, lo que generó diferencias con parte del personal.

El conflicto en Blender se originó por diferencias en la actualización salarial y escaló tras la desvinculación de empleados.

En ese contexto, un grupo de trabajadores impulsó una asamblea y evaluó distintas medidas de protesta para visibilizar el reclamo, entre ellas la posibilidad de suspender temporalmente la programación.

Según las mismas fuentes, la directora de contenidos de Blender, Liliana Parodi, resolvió no renovar los contratos de algunos de los empleados que promovían esas iniciativas. La decisión derivó en un gesto de solidaridad por parte del equipo de "Último Aviso", que optó por levantar la transmisión prevista para este jueves.

La respuesta de la empresa

Tras la polémica, Blender difundió un comunicado en el que afirmó que seguirá invirtiendo, generando empleo y cumpliendo con todas sus obligaciones.

La empresa sostuvo que un "grupo reducido de personas" intentó condicionar el funcionamiento del canal utilizando su propia pantalla como mecanismo de presión durante una negociación laboral, una conducta que calificó como incompatible con los valores de la compañía. Además, remarcó que actualmente brinda trabajo a más de 100 personas y ratificó que continuará desarrollando su estrategia de crecimiento y producción de contenidos.