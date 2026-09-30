Dani La Chepi regresa a los escenarios de Neuquén con un nuevo unipersonal que combina humor, música, improvisación e interacción con el público. La propuesta promete trasladar al teatro su particular mirada sobre las situaciones de la vida cotidiana y convertir las pequeñas batallas de todos los días en momentos de humor.

El espectáculo estará protagonizado por Daniela Viaggiamari, quien estará acompañada por una puesta pensada para que cada función tenga su propia dinámica. La improvisación y el vínculo con los espectadores serán parte central de una propuesta en la que la platea también tendrá un papel dentro del juego.

Dani La Chepi llega al Alto Valle con su nuevo unipersonal de humor, música e improvisación.

La gira por el Alto Valle comenzará el viernes 2 de octubre en General Roca, con una función en la Casa de la Cultura. Luego será el turno de Cipolletti, donde se presentará el sábado 3 de octubre en el Centro Cultural Roberto Abel, y finalmente llegará a Neuquén capital el domingo 4 de octubre, con una función en Casino Magic.

El domingo 4 de octubre será el turno de Neuquén con una función en Casino Magic.

A través de diferentes personajes, canciones y situaciones cotidianas, Dani La Chepi propone un espectáculo cercano y dinámico, en el que busca que el público pueda reconocerse en las historias y reírse de aquellas situaciones que forman parte de la vida diaria.

El espectáculo cuenta con dirección de Noralih Gago y libro de Noralih Gago y Daniela Viaggiamari. Las entradas para las distintas funciones ya se encuentran disponibles a través de los canales de venta anunciados para cada presentación.