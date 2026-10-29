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Despedida de su amiga

El dolor de Evangelina Anderson por la muerte de su amiga: "Eras demasiado para este plano"

Evangelina Anderson despidió en Instagram a su amiga Estela Vidler, a quien conoció en Manchester. La modelo le dedicó un emotivo mensaje: "Eras demasiado para este plano".

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Por Pablo Casabona

Redactor de Mejor Informado. Periodista y creador de contenido especializado en la industria turística y el sector gourmet. (Ig: @pcasabona)
Jueves, 29 de octubre de 2026 a las 09:33

Puntos clave

  • Evangelina Anderson
  • Estela Vidler
  • Emotivo mensaje

Resumen del artículo

Evangelina Anderson despidió en Instagram a su amiga Estela Vidler, a quien conoció en Manchester. La modelo le dedicó un emotivo mensaje: "Eras demasiado para este plano".
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El dolor de Evangelina Anderson por la muerte de su amiga: "Eras demasiado para este plano"

Evangelina Anderson atraviesa un momento de profundo dolor tras la muerte de Estela Vidler, una de sus amigas más cercanas. La modelo despidió a quien conoció durante sus años en Manchester con una serie de mensajes en sus historias de Instagram.

El mensaje de despedida

Junto a una foto en la que ambas aparecen abrazadas y sonrientes, Anderson escribió: "Hoy duele el alma, cuesta entender y aceptar que ya no estás físicamente, pero hay personas que son eternas, y vos sos una de ellas".

El dolor de Evangelina Anderson por la muerte de su amiga: "Eras demasiado para este plano"

En otra publicación, la modelo destacó las cualidades de su amiga: "Eras demasiado para este plano, ami. Tu luz, tu sonrisa y tu forma de vivir van a quedarse para siempre en quienes tuvimos la suerte de conocerte".

Para cerrar, le dedicó una frase cargada de afecto: "Ojalá el cielo te abrace tan fuerte como nosotros hubiéramos querido seguir abrazándote acá. Descansá en paz, mi ami de mi corazón".

El recuerdo de la lucha contra el cáncer

Anderson recuperó una publicación de 2019 en la que celebraba que Estela había superado el cáncer por segunda vez. En aquel entonces, la modelo la definió como "su amiga guerrera" y compartió el consejo que ella le había dejado: "Valoren mucho la salud. ¡Nuestra vida es muy corta, vivamos el ahora!".

Estela Vidler era de nacionalidad argentina y residía en Inglaterra junto a su marido y sus hijos mellizos. Se desempeñaba como instructora de yoga.

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