Las fotos de una carpa reservada para famosos y empresarios abrieron una discusión sobre cómo se repartieron los lugares en la misa del Papa León XIV. La celebración del lunes 9 de noviembre, en el Monumento de los Españoles de Palermo, tuvo sectores preferenciales para invitados mientras los fieles hacían fila bajo el calor.

En la carpa, la decoración incluía imágenes religiosas y el manto papal en exhibición. El lugar también contaba con un servicio especial de catering para quienes podían ingresar. Algunos invitados compartieron fotos del interior y esas comodidades se convirtieron en uno de los focos de la polémica.

Qué famosos estuvieron en la carpa VIP para ver al Papa León XIV

Pampita Ardohain, Valeria Mazza, Alejandro Gravier, Flor de la V, Yanina Latorre, Eduardo Feinmann, Analía Franchín y Angie Landaburu estuvieron entre las figuras del espectáculo que vieron la misa del Papa León XIV desde los sectores preferenciales. Latorre mostró en Instagram su llegada con Franchín y contó que ingresaron con un código QR. El video circuló en otras plataformas y su nombre llegó a convertirse en tendencia en X.

También hubo invitados del ámbito político en los lugares reservados. Entre ellos figuraron Zulemita Menem, Zulema Yoma, Martín Menem, Sandra Pettovello, Luis Caputo, Alejandra Monteoliva y Pablo Quirno. A ese grupo se sumaron Gabriela Michetti, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

Muchos fieles habían llegado desde distintos puntos del país y esperaron durante largas filas para participar de la misa. La diferencia entre esa espera y los servicios que mostraron las fotos generó malestar también en ámbitos eclesiásticos. Parte de las críticas apuntó a que ese trato preferencial desentonaba con el mensaje de austeridad y cercanía del pontífice.

Los reclamos por la distribución de los espacios alcanzaron a la Casa Rosada, con Mara Gorini al frente de la organización, al Gobierno porteño y a DF Entertainment. La productora intervino en la contratación de servicios para el evento en Palermo.

Una mujer que se presentó como voluntaria contó en X que su grupo había colaborado desde la noche anterior y debió seguir la misa del Papa León XIV detrás de una valla, lejos del altar. Su testimonio llevó el debate del interior de la carpa al reparto de lugares entre quienes asistieron a la ceremonia y quienes trabajaron para que pudiera realizarse.