Orquesta Sinfónica del Neuquén y el Ballet de la Asociación Española de Socorros Mutuos compartirán escenario en el Cine Teatro Español con “España Sinfónica”, un espectáculo que recorrerá algunas de las obras más reconocidas de la tradición musical española. Las funciones serán el viernes 30 y el sábado 31 de octubre, a las 21, en la sala ubicada en avenida Argentina 235.

La propuesta reunirá música en vivo y danza bajo la dirección del maestro Andrés Tolcachir al frente de la orquesta y de Silvia Seisdedos a cargo del ballet. El repertorio incluirá fragmentos de ópera, zarzuela y grandes composiciones sinfónicas inspiradas en los sonidos y ritmos de España.

El repertorio recorrerá distintos géneros de la tradición ibérica, desde piezas líricas hasta composiciones del repertorio sinfónico internacional.

Las entradas cuestan $40.000 y se venden en la boletería del teatro. De lunes a viernes, el horario de atención es de 8.30 a 21. El sábado 31 también se podrán comprar desde las 18.

Manuel de Falla tendrá un lugar central en el repertorio

El concierto incluirá un homenaje a Manuel de Falla, uno de los compositores más influyentes de la música española del siglo XX. La programación recuperará tres de sus obras destacadas: La vida breve, El amor brujo y El sombrero de tres picos.

La puesta artística combinará la interpretación de grandes partituras con el movimiento y la expresividad de la danza.

La selección adquiere un significado especial porque en 2026 se cumplen 150 años del nacimiento del músico y 80 de su muerte. Falla mantuvo un vínculo cercano con Argentina durante sus últimos años: vivió en Alta Gracia, Córdoba, donde falleció en 1946.

El programa también recorrerá el universo de la zarzuela, un género lírico que combina música, canto y escenas teatrales. Entre las piezas previstas figuran la Mazurca de las sombrillas, de Luisa Fernanda, de Federico Moreno Torroba; los intermedios de La boda de Luis Alonso, de Gerónimo Giménez, y de La Dolores, de Tomás Bretón; además del Intermezzo sinfónico de La leyenda del beso, compuesto por Reveriano Soutullo y Juan Vert.

Carmen y el capricho español completan la propuesta

La programación sumará composiciones de dos autores europeos que encontraron inspiración en la música española. De Georges Bizet se interpretarán el Preludio, Los toreadores y el Intermezzo de Carmen, una de las obras más populares del repertorio operístico internacional.

También sonará la Alborada del capricho español, de Nikolái Rimski-Kórsakov, una pieza que recrea ritmos y colores asociados a España desde la mirada del compositor ruso. Estas obras ampliarán el recorrido musical y aportarán contrastes de intensidad y sonoridad.

La presentación reunirá a músicos y bailarines en una propuesta que integra distintas expresiones del arte escénico.

La presentación es organizada por la Fundación BPN y la Asociación Española de Socorros Mutuos de Neuquén, con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia del Neuquén y el Banco Provincia del Neuquén (BPN). Con dos funciones programadas en el centro de la capital, el espectáculo propone acercar al público regional un repertorio que une la tradición lírica europea con la interpretación de artistas neuquinos.