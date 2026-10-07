Neuquén será escenario este viernes 9 de octubre de una nueva edición del Festival Internacional “Danza sin Frontera”, un encuentro que reunirá a 60 bailarines de Argentina, Chile, México, Perú y Colombia. La actividad central se desarrollará en el Cine Teatro Español y tendrá dos funciones con propuestas diferentes.

La primera función comenzará a las 14.30 y estará destinada a estudiantes e instituciones educativas. La presentación será gratuita y estará dirigida a alumnos a partir de tercer grado. Por la noche, desde las 21, habrá una segunda velada abierta a toda la comunidad, con una entrada que consistirá en un alimento no perecedero.

El festival llega a su cuarta edición y propone un recorrido por distintas expresiones del folklore latinoamericano. Las delegaciones arribaron con sus propias músicas, danzas y tradiciones, por lo que el escenario neuquino reunirá manifestaciones culturales de cinco países.

El Cine Teatro Español tendrá una función para escuelas

Las instituciones educativas que quieran asistir a la función de la tarde deberán reservar sus lugares con anticipación. Para hacerlo, tienen que enviar una nota con la cantidad de alumnos, los nombres del personal responsable y un número de teléfono de contacto.

Las delegaciones presentarán piezas musicales y expresiones tradicionales de sus respectivos países.

La reserva puede solicitarse por WhatsApp al +54 9 299 656-3901 o mediante el correo secretaria@fundacionbpn.org.ar. La propuesta está pensada para que los estudiantes puedan acercarse a diferentes culturas latinoamericanas a través de la música y el movimiento.

La función nocturna comenzará a las 21 y tendrá acceso para todo público. Las entradas se pueden retirar en la boletería del Cine Teatro Español, de lunes a viernes de 8.30 a 21, hasta completar la capacidad de la sala.

Las delegaciones recorren Neuquén con sus danzas

El programa del 4° Festival Internacional “Danza sin Frontera” no se limitará a las funciones del viernes. Entre el 2 y el 11 de octubre, las agrupaciones invitadas también realizarán presentaciones en escuelas y talleres de danzas.

Por Argentina participa la Agrupación de Danzas Folklóricas “La Yunta”, dirigida por el profesor Walter Zenteno. Chile estará representado por el Ballet Folklórico Wallmapu de La Araucanía; México, por el Ballet Folklórico Iyolic; Perú, por Danzas Peruanas en Argentina; y Colombia, por Jera Danzas.

La organización está a cargo de “La Yunta”, con el acompañamiento de la Municipalidad de San Patricio del Chañar y la Fundación Banco Provincia del Neuquén (BPN). Para la entidad, el encuentro también representa una oportunidad para abrir el Cine Teatro Español a las escuelas y a la comunidad y generar un espacio de intercambio cultural.

Durante estos días, Neuquén se convierte así en un punto de encuentro para diferentes tradiciones de Latinoamérica. El festival continuará con actividades hasta el 11 de octubre, mientras que la función central del viernes permitirá reunir en un mismo escenario a las delegaciones que llegaron desde Argentina, Chile, México, Perú y Colombia.