Se conocieron trabajando y, casi sin escalas, pasaron a compartir una vida. La historia entre Valeria Bertuccelli y Vicentico empezó a fines de 1993 y en cuestión de meses ya estaba atravesada por una decisión que cambió todo: formar familia. Lo que vino después fue igual de vertiginoso, incluyendo un casamiento tan espontáneo como irregular.

El vínculo nació durante el rodaje de 1000 boomerangs. Desde entonces, Valeria Bertuccelli y Vicentico no volvieron a separarse. A poco de comenzar la relación, ella quedó embarazada y el proyecto de pareja tomó forma sin demasiados planes previos. Con el tiempo llegaron sus hijos, Vicente y Florián, y aquella intuición inicial se convirtió en una estructura sólida.

En 1994, con siete meses de embarazo, Valeria Bertuccelli viajó a Miami acompañando a Vicentico en plena gira de Los Fabulosos Cadillacs. Fue allí donde decidieron casarse. No hubo ceremonia organizada ni preparación anticipada. Según recordó la actriz: “Fue medio de accidente”. La decisión se tomó en medio del viaje, casi como una extensión natural del momento que atravesaban.

El dato curioso tiene que ver con la legalidad. Ambos habían extraviado el DNI y no tenían intención de iniciar trámites en Argentina. En Estados Unidos descubrieron que podían formalizar el matrimonio solo con el pasaporte. Lo hicieron y regresaron al país sin avanzar en la validación correspondiente. En consecuencia, ese casamiento nunca tuvo reconocimiento legal en Argentina.

Lejos de convertirse en un conflicto, el detalle quedó como parte del anecdotario familiar. Para Valeria Bertuccelli, el sostén del vínculo pasa por otro lado: “Admirar mucho al otro en todo… me encanta lo que hace como artista”. Vicentico también lo expresó en términos similares: “Creo que somos muy parejos en respetar lo que el otro hace”.

A lo largo de más de tres décadas juntos, la pareja enfrentó rumores, pero siempre eligió bajar el tono. Cuando se habló de crisis, la respuesta fue directa: “Nunca tuvimos una crisis… somos felices”. Esa filosofía se completa con una mirada relajada sobre el dinero y la vida cotidiana: “la plata es para usarla, para divertirnos”.

Sin papeles convalidando la unión en su país, pero con una convivencia que superó el paso del tiempo, Valeria Bertuccelli y Vicentico construyeron una historia que desafía formalidades. Lo que comenzó como un impulso terminó siendo un proyecto compartido que, hasta hoy, se sostiene sin necesidad de sellos oficiales.