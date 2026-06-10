La fiebre mundialista ya se siente en Neuquén y tendrá una cita especial para grandes y chicos. Este sábado 13 de junio, el Estadio Ruca Che abrirá sus puertas para recibir el "Mundial de Figuritas", una propuesta gratuita que combinará el clásico intercambio de figuritas con actividades recreativas, deportivas y tecnológicas para toda la familia.

La iniciativa se desarrollará de 14 a 18 horas y busca reunir a los fanáticos del álbum oficial de la Copa del Mundo 2026 en un espacio pensado para compartir la pasión por el fútbol. Además de los tradicionales intercambios, habrá venta de figuritas, sorteos, videojuegos, arcades, maquillaje temático, espacios para fotografías, inflables y estaciones deportivas.

Juegos, sorteos, actividades deportivas y muchas figuritas formarán parte de la propuesta gratuita.

La actividad es organizada por ECyDENSE (Emprendimientos Culturales y Deportivos del Neuquén Sociedad del Estado), dependiente del Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, y forma parte de las propuestas impulsadas por el Gobierno provincial para acompañar la expectativa que genera la próxima Copa del Mundo.

Bajo el lema "Ponete la 10", quienes deseen colaborar podrán acercar un alimento no perecedero que será destinado al Banco Patagónico de Alimentos. Durante toda la jornada también habrá música en vivo, buffet y premios para los asistentes. "El Ruca Che es uno de los espacios preferidos de los neuquinos. Es la casa de la gente y por eso queremos acompañar este fanatismo de niños, niñas, jóvenes y familias, generando el clima ideal para alentar a nuestra selección", destacó Federico Bolan, vicepresidente de ECyDENSE.

Ciudad Deportiva se sumará a los festejos con una segunda jornada de intercambio y actividades temáticas.

La propuesta continuará el martes 16 de junio en Ciudad Deportiva, donde de 16 a 19 horas se realizará una nueva jornada de intercambio de figuritas. Allí habrá sorteos de camisetas y pelotas de la Selección Argentina, maquillaje temático, cotillón, espacios para fotografías y diferentes actividades recreativas. Con entrada libre y gratuita, ambas jornadas buscan transformar la previa del Mundial 2026 en una verdadera fiesta para compartir en familia y entre amigos, con la ilusión de completar el álbum y comenzar a palpitar el camino de la Selección Argentina hacia una nueva Copa del Mundo.