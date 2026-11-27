Felipe Fort sorprendió a sus seguidores de Instagram al mostrar el cambio físico que experimentó durante los últimos meses. El influencer compartió una comparación del antes y el después de su cuerpo y reveló los resultados de su rutina de entrenamiento.

El cambio de Felipe Fort

"10 kilos subidos en siete meses", escribió el hijo de Ricardo Fort en sus historias. El joven acompañó la publicación con dos fotografías en las que se puede apreciar el aumento de su masa muscular.

Felipe Fort mostró su rotundo cambio físico en siete meses y dejó a todos en shock

En la primera imagen se lo observa con una figura tonificada, aunque considerablemente más delgada. En la segunda, en cambio, se distingue un mayor volumen muscular y una definición más marcada.

La transformación que mostró Felipe en las redes sociales fue el resultado de varios meses de intenso entrenamiento físico. A eso se sumó una alimentación más cuidada y disciplinada, según detalló en sus historias. El cambio generó una ola de reacciones entre sus seguidores, que destacaron la constancia y el esfuerzo detrás del resultado.