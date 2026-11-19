Felipe Fort, su novia y los dos amigos con los que viajaba a una quinta salieron ilesos de un accidente en la Ruta 5. Según contó Pepe Ochoa en Bondi Live, uno de los amigos manejaba la camioneta y tuvo que desviarse hacia la banquina para evitar un choque de frente. El periodista habló con César Carozza, representante de los hermanos Fort, quien le confirmó que los cuatro estaban bien.

Durante la transmisión, Ochoa mostró una foto de la camioneta detenida al costado de la ruta y precisó en qué tramo había ocurrido el episodio. “El fin de semana, el sábado para ser preciso, en la Ruta 5 entre Carlos Casares y 9 de Julio, Felipe Fort con sus amigos tuvieron un accidente”.

De acuerdo con su relato, el conductor se encontró con un auto que circulaba en sentido contrario cuando intentó adelantarse a un camión. “Es una ruta que es mano y contramano y cuando intentaron pasar un camión no vieron que venía un auto de frente y para evitar el choque tuvieron que volantear a la banquina”.

Al reconstruir la maniobra, Ochoa volvió sobre el momento en que el conductor tuvo que salir de la calzada: “El fin de semana, el sábado para ser preciso, en la Ruta 5 entre Carlos Casares y 9 de Julio, Felipe Fort con sus amigos tuvieron un accidente. Quisieron pasar un camión no vieron que venía un auto de frente y para evitar el choque tuvieron que volantear a la banquina”.

Cómo está Felipe Fort tras el accidente

Ochoa también precisó qué lugar ocupaba Felipe Fort en la camioneta y cuál era el destino del grupo. “Él no era el que manejaba, él iba atrás con su novia, y adelante iban dos amigos. Estaban yendo a a una quinta”. Así, tanto el conductor como el acompañante que viajaba a su lado eran amigos de la pareja.

Sobre los minutos posteriores a la maniobra, el periodista describió cómo reaccionaron los cuatro al encontrarse fuera de la ruta. “Se llevaron un susto terrible, estaban en estado de shock. Por suerte no les pasó nada, están bien los cuatro”.

La confirmación sobre el estado de Felipe Fort llegó a través de su representante, que también pudo dar noticias de las otras tres personas que iban en la camioneta. “César Carozza me dijo que Felipe está bien, sus amigos y su novia también, no tienen ni un rasguño, la sacaron barata”, contó Ochoa.