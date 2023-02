Emocionante: "Pato" Sardelli invitó a un neuquino a tocar con él

El recital de Airbag en la Fiesta Nacional de la Confluencia fue a puro rock. La puesta de sol en el predio se dio con ellos cantando sus clásicos en el escenario central del festival. Pero las emociones fuertes se dieron al final del show, cuando la banda liderada por los hermanos Sardelli invitó a un integrante del público a tocar con ellos.

La inolvidable escena se dio mientras el grupo estaba realizando una serie de covers, entre ellos Welcome to the jungle y Jhoony be good. Allí, el guitarrista dejó su solo para preguntar quién quería subirse al escenario para tocar con él, lo que enloqueció al público, que en masa, se hizo presente en esta noche cuatro del evento.

La suerte fue de un muchacho llamado "Mariano". Sin titubear, aprovechó la oportunidad y agarró una guitarra Les Paul que le acercaron para ponerse a improvisar junto al conjunto de rock.

Después de unos minutos mágicos entre la banda, el joven y la masa enardecida, Airbag agradeció por sus "servicios" al guitarrista improvisado y se aprestó a encarar el cierre del show.