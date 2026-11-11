Un concursante llamado Alejandro ganó $9.200.000 en el juego final de Ahora Caigo. Dejó una de las celebraciones más ruidosas del programa. Después de responder diez consignas en apenas dos minutos, el participante recibió el abrazo de Darío Barassi, los aplausos del estudio y una broma del conductor sobre la forma en que la producción pagaría el premio.

El desafío decisivo

El desafío decisivo de Ahora Caigo exigía velocidad, concentración y precisión. Con un ritmo sostenido, Alejandro resolvió la totalidad de las preguntas y quedó frente a una suma de siete cifras que sorprendió a todos en el estudio.

El conductor acompañó cada instante de la prueba. Cuando se confirmó el resultado, reaccionó con una ocurrencia que extendió el clima de festejo. "¡$9.200.000! Nosotros nos queremos matar porque no tenemos la plata para dársela", dijo Barassi ante las cámaras.

Cómo resolvió las diez palabras

La consigna del último juego proponía una carrera contra el reloj. Alejandro contó con dos minutos para responder diez palabras a partir de sus respectivas definiciones. Al comienzo eligió avanzar por las respuestas que tenía más claras y dejó en suspenso aquellas que requerían unos segundos adicionales de reflexión.

En esa primera pasada acertó "creciente", "certificado", "telepase" y "buscador". La estrategia le permitió mantener el tiempo a su favor y regresar luego a los conceptos pendientes, mientras Barassi seguía de cerca cada respuesta.

Las palabras más técnicas

El participante también encontró la solución para "onicomicosis", término que se utiliza para referirse a una afección causada por hongos en las uñas.

A esa respuesta sumó "homicida" y "plusvalía", definida en el juego como el incremento del valor de un bien por razones ajenas a ese mismo bien.

Con "agrimensura", vinculada a la medición de superficies de tierras, Alejandro quedó muy cerca del objetivo.

Para entonces, la tensión se había apoderado de los presentes: todavía debía responder dos consignas y el cronómetro continuaba en marcha.

Las últimas dos respuestas

Una de las definiciones que había quedado pendiente pedía identificar el verbo "desmantelar", entendido como desarmar un lugar destinado a un fin específico. Alejandro resolvió esa instancia y pasó a la última palabra de la ronda.

La consigna final solicitaba un sinónimo de "desapercibido". Sin demorarse, el participante respondió "inadvertido" y completó el desafío dentro del tiempo establecido.

La reacción del estudio

La reacción fue inmediata: los integrantes del estudio se levantaron, aplaudieron y celebraron el resultado.

"¡Salí, pelado!", "¡Bien, pelado!" y "Pelado, te amo" fueron algunas de las expresiones que se escucharon después del acierto.

Alejandro recibió la ovación con visible emoción, mientras la dinámica habitual del ciclo quedaba por unos instantes desplazada por el festejo.

La broma sobre las cuotas

Tras anunciar el total ganado, Darío Barassi se acercó a Alejandro y puso su humor al servicio de la escena.

Luego de decir que no tenían el dinero disponible para entregárselo, lanzó una propuesta en tono de chiste hacia la producción: "Vamos a pensar un plan de cuotas, ¿no, Luli?".

La broma generó nuevas risas en el estudio, aunque el conductor aclaró enseguida que el ganador recibiría el dinero. "Pero la plata te la vamos a dar", precisó Barassi.

Alejandro respondió con pocas palabras, todavía impactado por lo que acababa de ocurrir. "Muchas gracias. Un placer", expresó luego de ganar el premio y ser felicitado por el conductor y el público presente.