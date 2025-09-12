La emisión del programa Ahora Caigo tuvo un giro inesperado cuando Darío Barassi solicitó la eliminación inmediata de una concursante tras un intercambio que combinó tensión y humor.

El conflicto comenzó cuando Flor, una de las participantes, se refirió al conductor con un apodo que él no toleró, provocando un momento de incomodidad en el estudio. Previamente, la concursante ya había protagonizado un cruce con Barassi tras perder un duelo, momento en el que la joven lanzó un insulto. Ante esto, el conductor pidió a la madre de Flor que la reprendiera.

La situación escaló cuando Flor exclamó: “Gordo, me están bardeando acá”. Barassi respondió con contundencia: “Gordo, las pelotas. Me llamo Barassi”, y de inmediato pidió con énfasis: “Sacala, sacala”, alterando la dinámica del programa y generando sorpresa entre los presentes.

A pesar del clima tenso, el conductor retomó su habitual tono humorístico en otros momentos. Por ejemplo, al notar que uno de los participantes, identificado como el número ocho, miraba de reojo a una compañera llamada Elu, quien había compartido sus expectativas sobre una pareja ideal: “Que sea atento, que sea compañero...”.

Barassi pide sacar a una participante en Ahora Caigo.

Barassi intervino con humor: “Pará, número ocho, pará de mirar, por favor”. El participante respondió entre risas y algo avergonzado: “Pará que está mi familia”, señalando a la tribuna.

Estos episodios evidencian el estilo directo y espontáneo de Darío Barassi al frente de Ahora Caigo, donde las interacciones con los concursantes suelen derivar en momentos que mezclan tensión, humor y sorpresas.