La muerte de Chiche Gelblung, dejó un vacío en el periodismo argentino. Pero también abrió un interrogante sobre el destino de su imperio mediático y su patrimonio personal. El conductor, que supo estar al frente de Canal 9, Radio América y diversas productoras, construyó a lo largo de su carrera un entramado de empresas que ahora deberá ser resuelto por sus herederos. Para conocer más sobre su trayectoria, podés leer nuestra nota sobre los grandes conductores de la televisión argentina.

Chiche Gelblung no fue solo un periodista y conductor. Fue un empresario de los medios que supo capitalizar su éxito televisivo y radial para expandir sus negocios. Además de su histórico programa Memoria, fue dueño de señales de cable, productoras de contenido y participó en la gestión de varias emisoras de radio. Su patrimonio incluye también propiedades, inversiones y derechos sobre su vasto archivo audiovisual, uno de los más ricos de la televisión argentina. Para más información sobre la historia de los medios en Argentina, podés consultar el sitio de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA).

La herencia de Chiche Gelblung: qué pasará con sus medios y su patrimonio

Los herederos y la repartición de los bienes

Gelblung tuvo cinco hijos, fruto de sus tres matrimonios. La división de su patrimonio deberá seguir los lineamientos de su testamento, si lo dejó establecido, o la ley de sucesiones. Fuentes cercanas al periodista indicaron que siempre manifestó su deseo de que sus hijos continúen con el legado empresarial. Sin embargo, la complejidad de las sociedades y la valuación de los activos hacen que el proceso pueda extenderse en el tiempo.

Uno de los puntos que genera mayor expectativa es qué sucederá con los medios que manejaba. La continuidad de sus proyectos, la venta de participaciones o el cierre de algunas operaciones son escenarios que se barajan en el entorno del periodista. La decisión final recaerá en sus herederos, quienes deberán definir si mantienen el legado mediático de su padre o si optan por desprenderse de los activos.

Más allá de los bienes materiales, Chiche Gelblung deja un legado periodístico marcado por la polémica, el estilo directo y un formato de entrevista que marcó a fuego la televisión argentina. Supo ser admirado y criticado, pero siempre mantuvo una audiencia fiel que lo acompañó durante décadas. Su archivo, con cientos de horas de entrevistas a figuras de la política, el espectáculo y el deporte, es quizás el patrimonio más valioso que deja a la historia del periodismo nacional.

La herencia de Chiche Gelblung no es solo material. Es también el recuerdo de un estilo único, de una forma de hacer televisión y de una manera de conectar con el público que pocos supieron replicar. Ahora, sus hijos y su entorno deberán decidir cómo preservar ese legado.