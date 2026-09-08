Después de una extensa trayectoria que comenzó en 1989 con Los Caballeros de la Quema y continuó desde 2002 con su carrera solista, Iván Noble vuelve a Neuquén para reencontrarse con el público en un formato diferente. El músico se presentará el 18 de septiembre, desde las 21 en Mood Live, con un espectáculo íntimo y acústico que propone recuperar canciones que durante años quedaron relegadas de sus shows.

Iván Noble brindó detalles sobre su presentación en Neuquén en el programa La Primera Mañana que se transmite por AM550. Durante la entrevista, explicó que la propuesta nació a partir de una revisión de su repertorio. Con más de diez discos entre su etapa con Los Caballeros de la Quema y su carrera solista, advirtió que muchas canciones habían quedado “traspapeladas” mientras el repertorio se concentraba en los temas que el público esperaba escuchar.

“Avanti Morocha” continúa siendo uno de los temas más pedidos por el público en sus presentaciones.

El artista contó que decidió volver a estudiar esas canciones para llevarlas nuevamente a los escenarios y darle lugar a un repertorio que durante años permaneció en segundo plano. “Hay un puñado de canciones que quedaron en el olvido injustamente”, señaló, y explicó que el espectáculo busca recuperar esos temas que incluso eran pedidos por sus seguidores, pero que él mismo había dejado de tocar porque ya no los recordaba.

El show combina esas canciones menos habituales con los clásicos que forman parte de su trayectoria. Entre ellos aparece “Avanti Morocha”, uno de los grandes éxitos de su carrera y una canción que, pese al paso de los años, continúa siendo una de las más solicitadas. Noble reconoció que no encuentra una explicación para el fenómeno y aseguró que las canciones que alcanzan semejante popularidad tienen un “misterio imposible de descifrar”.

El cantante brindó detalles de su próxima presentación en Neuquén durante una entrevista con La Primera Mañana por AM550.

Durante la charla en La Primera Mañana, el músico también reflexionó sobre la manera en que actualmente se consume música y entretenimiento. Para Noble, el crecimiento de los algoritmos hizo que muchas veces las personas terminen escuchando, mirando o leyendo aquello que las plataformas les sugieren. También habló de su reciente versión de “Mi historia entre tus dedos”, una canción que conocía desde hacía años a través de su versión italiana y que decidió grabar con una impronta personal.

El encuentro en Neuquén será el 18 de septiembre a partir de las 21 en Mood Live, un espacio que el propio Noble destacó como ideal para este tipo de propuesta. Mientras continúa con su gira y también con presentaciones junto a Los Caballeros de la Quema, el cantante prepara una noche pensada para escuchar sus canciones de otra manera: en un formato acústico, cercano e íntimo.

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