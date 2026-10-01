La banda argentina Turf, liderada por el cantante Joaquín Levinton, emitió un comunicado en referencia a la situación legal del artista. La medida llegó luego de hacerse pública la denuncia por abuso sexual con acceso carnal en su contra, realizada por una mujer de 39 años.

A partir de la repercusión de la noticia y el testimonio de Levinton negando las acusaciones, la banda integrada por Leandro Lopatín, Nicolás Ottavianelli, Fernando Caloia y Carlos Tapia se expresó a través de sus redes sociales para dar a conocer su postura frente al caso.

El comunicado de la banda

"Joaquín Levinton se presentó hoy, junto a su abogado, ante el Juzgado que interviene, y quedó a entera disposición de la Justicia. Niega de manera categórica los hechos que se le atribuyen", comunicó la banda en su cuenta oficial de Instagram.

Turf emitió un comunicado sobre Joaquín Levinton

Al igual que Levinton, la banda explica que esta nueva denuncia es similar a otra, realizada por la misma mujer, que ya quedó archivada por falta de pruebas. "No es la primera vez que esta persona lo denuncia. En 2023 hizo una denuncia similar, que fue archivada, y ese archivo fue confirmado por la Cámara de Apelaciones".

Y sostienen que, a pesar de la denuncia, ella era quien buscaba tener contacto con el cantante. "En aquella causa consta que ella nunca ratificó la denuncia, que no se presentó a la pericia y que, mientras la causa estaba abierta, era ella quien lo buscaba de manera insistente, enviándole mensajes de todo tipo".

El modus operandi que denuncian

En ese sentido, exponen un modus operandi por parte de la denunciante. "Hoy se repite la misma situación. Durante este año, Joaquín recibió numerosos mensajes de ella, insistiendo en hablar con él. Nunca los respondió. Todos esos mensajes serán aportados a la Justicia".

"Por respeto a todas las personas involucradas, no vamos a hacer públicas conversaciones privadas ni a dar más detalles fuera del expediente", cerró el comunicado.

Qué dice la denuncia contra Joaquín Levinton

Una mujer, identificada como "Señora P" o Paula, dijo haber mantenido una relación con el músico entre 2015 y 2020. Sostiene que durante los años que duró el vínculo "sufrió reiterados hechos de violencia física y psicológica, siendo sometida en numerosas oportunidades a consumir drogas, específicamente cocaína, y forzada a mantener, en esta situación, relaciones sexuales no consentidas".

La mujer ya había radicado una denuncia en 2022, de la que aparentemente desistió. Ella sostiene que retiró aquella presentación porque Levinton se enteró y se lo pidió. Esa versión y la del músico no coinciden.

La denuncia quedó caratulada como abuso sexual con acceso carnal y amenazas. Interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50. La denunciante fue derivada al Centro de Orientación a la Víctima.