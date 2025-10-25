Lissa Vera salió a defender a Lowrdez y cruzó a Jonatan Viale por burlarse de lo que sufrió

El caso de Lourdes Fernández, conocida artísticamente como Lowrdez, conmovió al país luego de horas de incertidumbre sobre su paradero. La cantante fue hallada en su domicilio del barrio de Palermo tras un operativo policial, mientras el público y la prensa seguían de cerca lo ocurrido. Sin embargo, no todas las repercusiones fueron empáticas: algunos comunicadores tomaron el tema con liviandad, lo que generó repudio en redes sociales.

Entre quienes alzaron la voz estuvo Lissa Vera, su excompañera de Bandana, que no dudó en salir en defensa de su amiga. La artista expresó su enojo en LAM, donde hizo un fuerte descargo contra quienes se burlaron o minimizaron la situación. “No tengo tiempo como para prestarle atención a gente que está viendo otra película. No dejé la paz de mi casa ni a mi familia por una estupidez”, afirmó, con visible indignación.

Durante su intervención, Lissa Vera dejó en claro que detrás del caso hay una persona atravesando un momento difícil, y que cualquier falta de sensibilidad puede causar más daño. “No hay que escupir para arriba. Te puede generar gracia hoy, pero mañana te explota en la cara”, agregó, apuntando a quienes tomaron el tema como una anécdota.

El comentario fue interpretado como una indirecta a Jonatan Viale, quien durante su programa de Radio Rivadavia se refirió con sarcasmo al tratamiento mediático del hecho. “¿El tema es Lourdes, no? ¡Es Bandana! Por Dios, ahora es Lourdes. ¿Qué le pasó a este país?”, lanzó el periodista en tono de burla, lo que despertó una ola de críticas.

Consultada por esas palabras, Lissa Vera fue contundente: “Una pelotudez. Por ahí para descomprimir, pero no me pareció el momento”, sostuvo, dejando en evidencia su desaprobación hacia la actitud del conductor.

Lejos de quedarse en la teoría, Lissa Vera se cruzó cara a cara con Jonatan Viale en los pasillos de TN. Allí, según trascendió, la cantante se acercó para pedirle explicaciones, pero él se hizo el desentendido y aseguró no saber de qué hablaba.

El intercambio generó debate en redes sociales, donde muchos respaldaron a la artista por su valentía y empatía. En tiempos en que la salud mental aún se subestima, su mensaje se volvió un llamado a la reflexión sobre cómo se habla —y se bromea— en los medios.