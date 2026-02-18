El empresario Alberto Samid fue trasladado de urgencia desde Punta del Este hacia la Argentina luego de atravesar un delicado problema de salud que encendió todas las alarmas. El llamado “Rey de la Carne” debió ser internado en el Sanatorio Cantegril tras presentar una infección que derivó en un cuadro más complejo.

La salida se concretó desde el aeropuerto de Laguna del Sauce en un vuelo sanitario que lo trasladó directamente a Buenos Aires, donde continuará con estudios médicos más exhaustivos. Según informó el periodista Gustavo Descalzi para Montevideo Portal, el operativo se realizó pasado el mediodía, cuando el empresario llegó en ambulancia a la terminal aérea.

Antes de abordar, Alberto Samid dialogó brevemente con la prensa y llevó tranquilidad: “Estoy mejor”, aseguró. Además, destacó la atención recibida: “Agradecido de Uruguay. Me atendieron de primera”. Sin embargo, dejó en claro que la preocupación continúa.

“Estoy estable, estoy tranquilo, pero sigo con el virus adentro. Tengo que irme rápido para que me detecten qué carajo es. Acá no me lo pudieron detectar”, expresó con su estilo frontal. El empresario explicó que contrajo un virus en sangre cuyo origen todavía no fue identificado y que eso motivó su urgencia por regresar al país.

En ese mismo tono, también apuntó contra las autoridades por la demora en el traslado: “Me tenía que rajar rápido para allá y me volví loco para que venga un avión de 40 minutos, que lo pagaba yo. ¿Para qué mierda tenemos la secretaría de Turismo si no es para ayudar?”, lanzó sin filtros.

La situación fue detallada por su esposa, María Scrafía, quien explicó que todo comenzó como una infección urinaria, pero “el cuadro se complicó” cuando detectaron un virus en sangre “muy peligroso”. Según relató, el empresario tenía bajos los niveles de plaquetas y glóbulos blancos, lo que generó aún más preocupación.

Ante la gravedad, la familia solicitó colaboración al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para agilizar el traslado sanitario. Sin embargo, el propio Alberto Samid utilizó su cuenta en X para expresar su malestar por la falta de respuestas tanto de Nación como de Provincia.

“Ahora comprendo porqué nos tratan de sudakas en el mundo”, escribió con dureza. Y concluyó: “Si me pasa a mí, que soy un tipo conocido... pobre de alguien que no es conocido. Ni le atienden el teléfono”. Mientras tanto, ya en Argentina, continuará con estudios para determinar el origen del virus y definir el tratamiento a seguir.