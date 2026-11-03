José Luis Gioia atravesó un delicado episodio de salud que generó preocupación en el ambiente artístico. El actor de 73 años sufrió una descompensación mientras grababa la segunda temporada de Menem, la serie de Prime Video, y debió ser internado de urgencia por un ACV isquémico.

Según trascendió, el actor permaneció en coma farmacológico y con asistencia respiratoria durante aproximadamente una semana. El último 30 de octubre recibió el alta hospitalaria y actualmente realiza un tratamiento de rehabilitación.

Cómo se conoció la noticia

La información fue difundida este lunes por la periodista Maru Leone en el programa Mercuriali 107.9, de El Observador. Según explicó, el humorista se descompensó en pleno rodaje y fue trasladado inicialmente a la Clínica Nueva Azul. Sin embargo, debido a la complejidad de su cuadro, el 11 de octubre fue derivado a la Clínica y Maternidad Suizo Argentina, donde quedó internado en terapia intensiva.

José Luis Gioia sufrió un ACV: preocupa la salud del actor

El diagnóstico

De acuerdo con el diagnóstico que trascendió, Gioia habría sufrido un ACV isquémico acompañado por un cuadro de meningoencefalitis, una inflamación de las meninges y del tejido cerebral.

"Estuvo muy grave. Estuvo en coma y con asistencia respiratoria. Lo estamos contando ahora porque está mejor y ya tuvo el alta", explicó Leone, quien aseguró haber chequeado la información con las hijas del actor.

La evolución y la rehabilitación

La periodista también contó que el intérprete permaneció cerca de siete días bajo coma inducido y supervisión médica. El 17 de octubre, los profesionales comenzaron el proceso para despertarlo y su evolución permitió avanzar hacia una nueva etapa de recuperación. Finalmente, el 30 de octubre recibió el alta de la Clínica Suizo Argentina.

Sin embargo, el actor todavía debe continuar con un tratamiento intensivo. "Este 30 de octubre recibió el alta de La Suizo y está en este momento haciendo rehabilitación en la Clínica Alcla", precisó Leone. Hasta el momento no se conocieron detalles sobre los plazos estimados para su recuperación ni sobre la posibilidad de que el episodio le haya dejado secuelas.

El impacto en la serie Menem

El problema de salud también tuvo consecuencias en la producción de Menem. Gioia interpretaba al médico del expresidente en la ficción, pero no había llegado a completar todas sus escenas cuando debió ser internado. Por ese motivo, la producción decidió reemplazarlo por otro actor y retirar del montaje las secuencias que ya había grabado.

Una trayectoria de más de 50 años

Con más de 50 años de trayectoria, José Luis Gioia es recordado por su participación en El secreto de sus ojos, la película de Juan José Campanella ganadora del Oscar, y por sus trabajos en televisión y cine.